立委:正大案還沒駁回 富邦金就打給金管會說要併日盛金

立委高嘉瑜今（12）日在立法院財委會質詢指出，金管會還沒駁回泰國正大入主日盛金（5820）案，富邦金（2881）旗下富邦銀董事長陳聖德就已打電話給金管會副主委邱淑貞，表示要公開收購日盛金。

高嘉瑜表示，去年9月28日陳聖德打電話給邱淑貞，說要公開收購日盛金？金管會主委黃天牧說，是。

高嘉瑜表示，當時金管會還未駁回正大申請持有日盛金股票案，金管會是在去年9月30日才駁回正大案。

她並質疑，富邦金核心系統問題，金管會未罰錢，因依控法只要罰100萬元，就不能併購，所以金管會不敢罰。程耀煇涉爭議貸款案，也尚未開罰。

黃天牧表示，不當授信案涉境外，除此，也有去日盛金作金融檢查調查中資案。

黃天牧並澄清，去年9月中金管會就已經決定駁泰國正大的申請案，不是在陳聖德打電話之後。

高嘉瑜問，金管會為何在去年12月16日緊急召開業務會報通過富邦金公開收購日盛金案，17日發函給富邦金？黃天牧說，去年12月14日股價異常，消息提前曝光，市場有疑慮，因內部已審查完成，所以提前開業務會報。

至於富邦金併購的資金來源，短期自有資金跟商業本票，長期則是普通股及特別股。