高家瑜爆去年9月北富銀老董一通電話 卜蜂買日盛案就遭駁回

富邦併日盛，讓日盛中資疑慮再次搬上檯面。立委高嘉瑜今爆料，去年9月28日北富銀董事長陳聖德打電話給金管會副主委邱淑貞，說富邦要申請公開收購，9月30日卜蜂買日盛案子就遭駁回。金管會主委黃天牧證實，確實9月28日接到電話，但在接到電話前就已決定駁回卜蜂的案子，不是因為富邦打電話。

黃天牧今列席立院財委會，高嘉瑜持續緊追富邦併日盛案。高指出，去年9月28日富邦有就打給副主委邱淑貞，說富邦要申請公開收購，當時還沒有駁回卜蜂正大買日盛的案子，金管會就已經跟富邦接洽。10月北富銀爆出系統問題，去年8月北富銀總經理也爆出不當授信案，金管會對系統問題只有糾正，北富銀總經理不當授信案也還沒有開罰，是因為千萬以上處分不能申請公開收購，一旦開罰，富邦就不能做公開收購，難道不是護航？

黃天牧表示，確實9月28日金管會就接到富邦電話，但9月28日電話前，就已決定正大的案子，不是因為富邦打電話。北富銀總經理的不當授信案，因為牽涉到境外金流，要一些時間去查。

針對日盛金中資疑慮，高嘉瑜指出，從去年7月到現在已半年，日盛金背後第二大股東最終受益人陳銘達始終拿不出金流或資料證明自己是最終受益人，代表仍無法釐清中資問題。中資當初如何進來？金管會審查是否有問題？金管會卻急於讓富邦公開收購，好像中資離開台灣就沒事、船過水無痕，中資離開台灣不是就沒事，更大疑問是如果2月1日富邦完成公開收購，在2月1日之前查清楚中資是否為必要條件？

黃天牧表示，民國98年日盛大股東資金進來時，有經投審會審查，不是只有金管會在審。中資跟公開收購這兩件事是平行在進行，中資案一定會再查，目前還不知道富邦公開收購會不會過，金管會也會一直在查日盛的中資問題。

但高嘉瑜再指控，金管會明明有權利去日盛金查帳，為何沒去查？黃天牧也回應，金管會有去日盛金金檢過，但光這樣的檢查不能釐清事實，很多金流在國外。查中資有各種不同想法跟方式去處理，任何違法中資最終目的是要讓它離開台灣市場，不論是金控或上市公司，都是希望查到後應賣出去。