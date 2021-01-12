壽險狂加碼、中東曝險過高？金管會：有重大虧損會約談

今（12）日立法院財委會上，立委林德福提出，國內金融業持續對中東曝險加碼，是安全還是樂觀？黃天牧回應，有設國際信評，尊重金融機構判斷，壽險有自己的規範，有重大虧損或呆帳，會約談保險業。

根據金管會統計，國內金控集團對阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及卡達的投資曝險持續增加，到2020年9月底已逾新台幣1兆元，壽險業者表示，若加上非金控壽險的投資，國內壽險業占中東三國對外發債部位的三成左右。

據金管會統計，國內金控公司對阿聯的投資曝險連續21季增加，等於五年多來共增加投資新台幣4,238億元，到2020年9月底投資餘額達新台幣4,507億元，是金控投資的第七大地區，主要多是金控下壽險公司的投資，且中間都沒有間斷加碼，是投資持久度更勝美國的地區。

立委林德福今日提出，金管會是否有關心壽險業持續擴大對中東的曝險，黃天牧說，壽險業有自己的規範，額度內都符合信評，區域上壽險業會平衡風險。