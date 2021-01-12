57.8%民眾常找不到保單 電子保單存摺即將上路

民眾收納保單常見的困擾有哪些？從「國人保單健檢大調查」可以發現，近六成（57.8%）民眾經常找不到或忘記保單放哪，其次則認為收納很占空間（47.2%）、擔心紙本因潮濕或環境因素而毀損（28.3%），這些問題都能透過電子保單進而解決，民眾可上網查閱，不必擔心會發生時隔多年找不到保單的窘境。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，秉持對人的照護、對環境的關懷，富邦人壽積極參與主管機關推動「電子保單存證」，保戶的電子簽章透過區塊鏈技術儲存於壽險公會平台，未來配合壽險公會推動的保單存摺，即可查閱名下電子保單及其內容，有助於民眾定期盤點保單內容、檢視保障缺口，在主管機關的整合下，帶動保險公司提供廣大客戶日臻完善之保險服務。

根據「國人保單健檢大調查」結果，台灣民眾對於保單電子化的接受度高達66.8%，其中又以20世代較其他年齡層更願意採取行動（73%），無紙化服務能與保戶共同為環境貢獻己力，也因為電子保單具有存證特色，再加上金管會保險局、壽險公會攜手保險業者共同推動「電子保單存證」，民眾所投保的保單內容都有跡可循，對於保戶定期保單健檢將是一大助力。(共回收1,000份有效樣本數，在95%信心水準、抽樣誤差為±3.2%)

金管會保險局、壽險公會，攜手富邦人壽等多家保險業者共同搭建「保險科技運用共享平台」，進一步將電子保單整合進此平台，初步先以新契約保單電子化上鏈，於第三方認證機構平台進行存證，並可記錄下投保與契約變更的歷程軌跡，日後如果消費者對保單內容有所疑義時，壽險公會即可作為公正第三方提供相關紀錄資料進行查驗。

除此之外，民眾平均多擁有兩家以上保單，在進行定期保單健檢作業時可能有所遺漏，未來消費者只要一鍵登入「保單存摺」，就能清楚掌握自身所握有的投保內容，如此更可便於廣大民眾有效落實保單健檢，進而提高全民之保險保障意識。

富邦人壽因應「電子保單存證」服務上線，以及保單健檢系統─健檢百保箱「智能2.0保單建議」全新功能，呼籲民眾能趁此時進行新年保單檢視作業，針對客戶現有保障及需求分析後，系統會直接透過People like me之AI大數據智能技術，全面洞察不同人生階段、居住地等消費族群輪廓，推薦各種類型客戶可能需要的保險商品，提供客戶自主參考使用，並透過規劃前後的保障視圖，可以讓客戶清楚可見保障內容之變化。