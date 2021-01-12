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沒有高利率儲蓄險 退休族喊苦 金管會:保證收益就是不行
低利率時代，加上金管會縮限儲蓄險保單，立委今指出，已有退休族反映，光靠定存退休生活過不下去，金管會是否願意再開放2%的儲蓄險？金管會主委黃天牧表示，不鼓勵保證收益的保單，若保單的利率是可以隨市場調整，才認為可以接受。
黃天牧今列席立院財委會，立委賴士葆詢問，退休族、定存族，每年利率只有0.8%，有些公司債還不到1%，已經有退休族反映，退休族光靠定存，利率低退休生活要怎麼過？金管會是否考慮恢復2%的儲蓄型保單？
黃天牧表示，不鼓勵保證收益的保單，如果保單的利率是可以隨市場利率調整，認為是可以接受的，目前利變保單宣告利率也有高過定存的，但如果保單是要用保證利益的方式推銷是不行的，保證收益對保險公司未來都是財務壓力，這跟國際監理趨勢是相當的。
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