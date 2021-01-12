政局明朗化帶動信心 美股續迎資金流入

民主黨有望獲得參院控制權，投資人期待更多財政刺激，全球股市多走揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除歐非中東地區股市資金呈小幅淨流出外，包括亞洲不含日本、拉美、美國及新興市場等股市多迎來資金淨流入，其中美股更以單周99.08億美元的淨流入居全球股市之冠。

安聯投信表示，雖有包括疫情未見減緩、美國國會抗爭波瀾等利空環伺，但隨著國會認證下一任美國總統、民主黨有望在喬治亞州贏得選舉進而掌控兩院下，市場樂觀預期更大規模的財政刺激法案有望通過，美股包括那斯達克、標普、道瓊及費半等指數在周間雖一度震盪，但也再度寫下新高，其中費半指數單周漲幅逾5%，並與持續淨流入的資金動能相互呼樣，量價同步成長。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國新政局幾乎底定，民主黨有望全面執政使得市場對於更大規模的財政刺激措施樂觀期待。在金融市場方面，美股主要指數近期不畏來到相對高點，持續寫下歷史紀錄。從經濟數據來看，美國12月ISM製造業指數報60.7。連7個月走揚且優於預期，來到兩年多來最高水平，包括新訂單及生產指數也持續走升，景氣呈溫和擴張，雖個人所得支出與消費信貸相關數據仍需觀察，但也有望在紓困方案通過後帶來一定支撐。

謝佳伶表示，在來自基本面及消息面的利多支撐下，美國資產仍是全球資產佈局中相對穩健、後市展望正向及受到資金動能支撐的強勢資產。在資產類別上，謝佳伶建議可將美國成長股、信評佳且受聯準會購債支持的美國高息企業債組成多重資產作為核心配置，以上述資產如提供資本利得、穩定金流等不同強項應對市場多空變化，收益及成長皆不錯過。

在產業佈局上，謝佳伶表示因包括AI、5G、雲端等科技族群仍是長線持續成長趨勢，也是驅動美國金融市場成長的主要題材，在投資時首先應關注科技相關產業；而循環性消費產業因有望受惠於經濟與景氣在疫後的復甦，也應納入布局，不錯過成長及循環兩大契機。最後，謝佳伶表示包括通訊、金融等產業因有內需市場支撐、也可主動挑選當中現金流穩定、體質強健的企業，提高投資組合穩定性。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在資金行情、缺料及缺貨效應的齊力推升下，2021年台股開紅盤，多頭行情延續。不但大盤指數續寫新高，成交量也來到平均3,000多億以上的水準，量價同步成長。在新年第一周五個交易日中除一天小幅收跌外，其餘四個交易日都收紅，表現亮眼。

從題材面來看，廖哲宏表示，半導體上游近期持續看好，航運及面板短線內的拉回為過去漲多調節，拉長時間來看仍呈偏多格局。從長線來看，包括5G、電動車供應鏈因為長線成長趨勢持續看好，而傳產類股也有望受惠景氣回溫後市有表現空間。

展望後市，廖哲宏指出，雖然台股近期來到相對高位，但在充沛的市場資金以及對景氣復甦的樂觀預期下，指數仍有上攻空間，雖短線上可能出現漲多調整，但對今年的中期看法整體仍相對正向。