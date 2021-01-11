大豐收！六大壽險2020年大賺1,903億元 年增逾四成

2020年對壽險業來說是豐收的一年！雖然年初有新冠疫情瀰漫全球，最後二個月又遇新台幣大幅升值的「亂流」，但迎接股債市第2季後一路輕舞飛揚下，壽險業獲利也跟著水漲船高，六大壽險全年締造1,903.48億元稅後純益，跟前年相比大幅成長41.52%，再創史上新高紀錄。

尤其是富邦人壽在全年最後一個月「異軍突起」，單月稅後純益大賺82.27億元，不僅創下史上單月新高紀錄，也是單月的壽險獲利王，主要來自大舉實現投資部位獲利了116億元，而且累計全年來看，富邦人壽一年實現獲利更高達753億元，相當驚人。尤其是在台股部份，因2019年底富邦金（2881）持股部位過低而大舉增持，受惠今年這波台股大漲，入帳獲益頗豐。富邦人壽2020年稅後純益610.42億元，居整體獲利之冠。

相對之下，國泰人壽則採較保守的態度，去年第4季之後的處分動作明顯不如富邦積極，國壽12月單月稅後純益僅33.1億元，僅小部份實現獲利。但累計部份若不計投資印尼銀行踩雷損失140億元，國壽2020年年亦有665億元，亦相當驚人。

此外受到新台幣11月起一路狂飆到年底封關，匯兌避險成本急速攀高衝擊獲利，國內壽險業普遍11、12月出現虧損或小賺，表現明顯不如前10月，包括新壽12月虧損38.14億元、中壽（2823）小虧6.4億元，其他像是台灣人壽、南山人壽單月獲利都在1.5~3.1億元左右。

且多家都動用了10餘億元外匯價格變動準備金因應美化帳面，就連富邦人壽12月也首度動用了15億元，使用後餘額仍有85億元，而國泰人壽雖然12月獲金管會核准增提30億元外匯價格準備金，但並非用在12月，而是為未來做準備，餘額因此來到148億元，為業界第一名。

除獲利外，資產表現上各壽險公司普遍也都繳出亮眼成績，淨值也普遍都創下歷史新高紀錄，國泰人壽（2882）已來到7,230億元、富邦人壽來到4,980億元，都較前一年超加逾千億元以上，淨值資產比包括國泰、富邦、南山人壽等都超過10%以上，意謂著大型壽險公司都還「很有本錢」可以迎接2021年各種驚淘駭浪的威脅。