快訊

鍾沛君自曝長輩不贊成公布病情 兩原因讓她坦然說明

大豐收！六大壽險2020年大賺1,903億元 年增逾四成

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

2020年對壽險業來說是豐收的一年！雖然年初有新冠疫情瀰漫全球，最後二個月又遇新台幣大幅升值的「亂流」，但迎接股債市第2季後一路輕舞飛揚下，壽險業獲利也跟著水漲船高，六大壽險全年締造1,903.48億元稅後純益，跟前年相比大幅成長41.52%，再創史上新高紀錄。

尤其是富邦人壽在全年最後一個月「異軍突起」，單月稅後純益大賺82.27億元，不僅創下史上單月新高紀錄，也是單月的壽險獲利王，主要來自大舉實現投資部位獲利了116億元，而且累計全年來看，富邦人壽一年實現獲利更高達753億元，相當驚人。尤其是在台股部份，因2019年底富邦金（2881）持股部位過低而大舉增持，受惠今年這波台股大漲，入帳獲益頗豐。富邦人壽2020年稅後純益610.42億元，居整體獲利之冠。

相對之下，國泰人壽則採較保守的態度，去年第4季之後的處分動作明顯不如富邦積極，國壽12月單月稅後純益僅33.1億元，僅小部份實現獲利。但累計部份若不計投資印尼銀行踩雷損失140億元，國壽2020年年亦有665億元，亦相當驚人。

此外受到新台幣11月起一路狂飆到年底封關，匯兌避險成本急速攀高衝擊獲利，國內壽險業普遍11、12月出現虧損或小賺，表現明顯不如前10月，包括新壽12月虧損38.14億元、中壽（2823）小虧6.4億元，其他像是台灣人壽、南山人壽單月獲利都在1.5~3.1億元左右。

且多家都動用了10餘億元外匯價格變動準備金因應美化帳面，就連富邦人壽12月也首度動用了15億元，使用後餘額仍有85億元，而國泰人壽雖然12月獲金管會核准增提30億元外匯價格準備金，但並非用在12月，而是為未來做準備，餘額因此來到148億元，為業界第一名。

除獲利外，資產表現上各壽險公司普遍也都繳出亮眼成績，淨值也普遍都創下歷史新高紀錄，國泰人壽（2882）已來到7,230億元、富邦人壽來到4,980億元，都較前一年超加逾千億元以上，淨值資產比包括國泰、富邦、南山人壽等都超過10%以上，意謂著大型壽險公司都還「很有本錢」可以迎接2021年各種驚淘駭浪的威脅。

富邦人壽 壽險業

延伸閱讀

PLG／頂住噓聲 富邦開季5連勝

第一金人壽雙美利多 保障、理財兼具

富邦人壽美珍利 適合美元定存族

PLG／又輸第四節 攻城獅盼越過富邦高山

相關新聞

國泰金未動用準備金！去年賺758億元 EPS 5.39元締新猷

國泰金（2882）今（11）日晚間公布去(2020)年自結12月稅後純益35.7億元，全年累計1~12月稅後純益758億...

美元反彈 央行順勢調節新台幣連4貶

美元指數重返90大關，非美貨幣升勢暫歇，人民幣、韓元紛紛回貶，央行則趁勢將新台幣拉回，今天收盤收28.485元，貶2.8...

5G買盤大爆發？00881溢價衝5% 國泰投信籲留意風險

繼第一金工業30（00728）高配息溢價狂飆，國泰投信發行的國泰台灣5G+（00881）今（11）日也爆出超高溢價，由於...

新台幣午盤勁揚4.57角 暫收28元

新台幣今（11）日午盤勁揚4.57角，暫收28元，成交金額6.95億美元。

台灣新創萬里雲 獲千萬美元B輪募資

台灣新創「CloudMile萬里雲」今（11）日宣布，完成1,000萬美元的B輪募資，由國際創投Substance Ca...

一則讓市場譁然的貼文 看出央行難以兩全的「孤」味

一則引發市場譁然的臉書粉絲專頁貼文，意外彰顯中央銀行在新冠肺炎疫情肆虐、美國無限QE（量化寬鬆）政策外溢效果下，苦陷難以兩全的「孤」味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。