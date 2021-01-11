國泰金未動用準備金！去年賺758億元 EPS 5.39元締新猷

國泰金（2882）今（11）日晚間公布去(2020)年自結12月稅後純益35.7億元，全年累計1~12月稅後純益758億元，年增18.8%，每股盈餘5.39元，仍創下歷史新高紀錄，但是無論是整體金額或是每股盈餘都輸給富邦金，屈居金控第二名，但資產破10兆元仍是國內第一大金控，旗下國壽也是壽險業每股獲利王。

國泰金2019年12月單月賺47.2億元，去年低於前年，不過累計方面，2020年仍高於2019年的638億元，年增率為18.8%。

子公司方面，因應新台幣大升值，不少壽險業12月大舉動用外匯價格準備金美化帳面，國壽也向金管會申請且核准於去年12月增提30億元外匯價格變動準備金，不過國壽發言人兼副總林昭廷今日表示，實際上12月國壽替代避險表現不錯，因此並沒有收合（動用）任何外匯價格準備金，向金管會主要是為後市準備，因此外匯價格準備金不減反增，從上月的118億元增加至148億元，反而是全業界最高水準。此外12月有部份實現股債所得，單月稅後純益為33.1億元，累計1~12月稅後純益為525.4億元，略低於富邦人壽的610.42億元，但國壽每股盈餘8.82元，仍為2020年國內壽險每股獲利王。截至2020年底的淨值為7,230億元同創歷史新高，淨值資產比高達10.67%。

其他獲利引擎國泰世華銀方面，單月稅後純益賺2.3億元，累計全年為223.1億元，每股盈餘2.04元。

至於其他子公司方面，國泰證券與國泰投信單月營收1.7億元及0.8億元，全年部份稅後賺14.7億元及8.6億元。