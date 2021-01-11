富邦金去年獲利創新高 史上首家金控破900億元
富邦金控（2881）公布2020年12月獲利暴衝！單月自結稅後純益104.81億元。2020年全年稅前淨利1,039.09億元、稅後淨利908.57億元，不僅是史上首家獲利破900億大關的金控，亦較2019年同期大幅成長55%，每股稅後盈餘（EPS）為8.59元，連續第12年禪連每股獲利冠軍寶座。
由於受惠主要子公司成長動能強勁，富邦金控2020年12月單月稅後淨利、累計2020年全年稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘皆創下歷史新高，全年稅前淨利首度突破千億元大關，全年稅後淨利首度突破900億元！子公司包括富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦華一銀行累計2020全年稅後淨利均創下歷史新高；其中富邦人壽、富邦產險2020年12月單月獲利亦創歷史新高。
子公司富邦人壽2020年12月稅後淨利為82.27億元，累計2020年全年稅後淨利610.42億元，較2019年同期大幅成長130%，主要受惠承保利潤提升和投資績效亮眼。累計2020年初年度保費收入（First Year Premium）達1,214億元，總保費收入（Total Premium）為5,463億元。
另一獲利引擎台北富邦銀行2020年12月稅後淨利5.29億元，淨利息收益維持穩定。累計2020年全年稅後淨利187.84億元。北富銀2020年12月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為777%。
此外富邦產險2020年12月稅後淨利8.7億元，較2019年同期大幅成長184%，主要受惠優異的投資績效。累計2020年全年稅後淨利57.01億元，較2019年同期成長30%，承保業務及投資績效維持良好，2020年簽單保費收入較2019年同期成長8%，市佔率持續蟬聯產險市場龍頭地位。
富邦證券2020年12月稅後淨利4.6億元，較2019年同期強勁成長365%。累計2020年全年稅後淨利為42.21億元，較2019年同期成長64%（註）。富邦證券獲利成長主要受惠於經紀、承銷等業務提升及市場成交量回升。
富邦華一銀行累計2020年全年稅後淨利達新台幣18.89億元，較2019年成長32%，主要受惠於淨利息收入成長帶動。
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