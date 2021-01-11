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南山人壽自結2020年獲利375.6億元 年增11%締新猷

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

南山人壽晚間公布去年12月與全年度自結獲利數字。南山人壽表示，雖然去年(2020)12月新台幣匯率持續升值，但南山人壽靠著穩定成長的保險利益及掌握市場波段實現資本利得，輔以穩定的經常性收益，使單月獲利穩健達到3.1億元，全年獲利達375.6億元，較前年同期成長11%，每股盈餘2.72元，再創歷史新高。

南山人壽自結12月新契約保費為新台幣70億元；主係受惠匯率及台幣低利等優勢，帶動美元商品銷售佳，貢獻整體新契約保費，單月稅後盈餘為3.1億元。

累計1~12月合併總保費為新台幣約362億元，累計稅後盈餘375.6億元，南山人壽表示，2020年受疫情影響全球市場動盪，但南山人壽秉持一貫穩健經營的原則，搭配彈性的資產配置及掌握市場波段實現資本利得，2020年再創歷史新高。

子公司南山產物在2020年12月總保費收入為新台幣5.40億元，較2019年同期成長9%。個人險與企業險總保費收入分別較2019年同期成長6%與21%。2020年受到新冠疫情影響，暫停銷售海外旅行綜合保險，致整體業績受影響，但全年度營運仍有微幅成長，相較於2019年成長1%。

新台幣 南山人壽 保費

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