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寒害不怕！富邦產快速理賠養殖魚業者近2,000萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

寒害不怕！中央氣象局發布1月7日至10日寒流低溫特報，此次寒流造成中部地區梨農作物與中南部地區養殖漁業嚴重災損，富邦產險啟動快速理賠作業，今（11）日已完成養殖水產保險近2,000萬元的理賠金給付。

此次寒流中，富邦產險於2020年承保的304張梨農作物保險中便有303張出險；在93張養殖水產保單中更是累計出險128次，梨與養殖水產共計受理431件理賠案件。富邦產險已啟動快速理賠，除了梨農作物保險尚待保戶提供帳戶資料後賠付之外，養殖水產保險賠案已全數完成近2,000萬元的理賠金給付，希望提供受災的農漁民保戶最即時的關懷及補償。

富邦產險表示，受極端氣候影響天然災害頻率及強度持續增加，農漁業飽受颱風、豪雨、乾旱、寒害等天然災害威脅，雖然政府已有現金救助、補助及低利貸款制度可補償農漁民部分損失，但為有效減緩可能的經濟衝擊，富邦產險建議，農漁民仍需規劃相關保險以適度分散天災造成的經濟損失風險。

富邦產險的溫度參數養殖水產保險承保品項包含石斑魚、虱目魚、鱸魚及吳郭魚，當氣溫連續10個小時低於攝氏10度即啟動理賠流程；溫度參數梨農作物保險則是氣溫低於攝氏9度達24個小時啟動理賠，兩者皆無須等待專人勘損即可獲得理賠金。

富邦產險表示，持續配合政府推出更多農業保險商品，給予農漁民更多選擇，期能適度分散天災風險，減少農漁民財產損失。富邦產險客戶如因本次寒害遭受損失，富邦產險將提供快速理賠服務，用最快速度協助保戶辦理理賠服務。本公司保戶可透過24小時免費服務專線（0800-009-888）進行理賠諮詢，富邦產險將主動提供關懷及必要協助。

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