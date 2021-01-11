全球人壽東吳大學聯手育才 簽署捐贈合作備忘錄

全球人壽關懷台灣教育，11日與東吳大學召開捐贈暨合作儀式，在全球人壽總經理馬君碩與東吳大學校長潘維大見證下，啟動全球人壽與東吳大學財務工程與精算數學系暨精算大數據研究中心合作專案，簽署捐贈暨合作備忘錄。

馬君碩表示，東吳大學財精系擁有卓越的教學與研究成果，多年來培育無數任職於各產、壽險公司的優秀畢業系友，包含多位在公司各部門服務數年並嶄露頭角的主管與同仁。

馬君碩指出，目前金融保險業的發展，隨著科技日新月異，從數據資料的蒐集及分析，乃至於到AI人工智慧的應用都日趨重要，精算與數據的結合更能夠引領保險業跨出成功的一大步。全球人壽成為東吳大學精算大數據研究中心合作夥伴後，未來將與東吳大學聯手、展開一連串的合作計劃，包含各項定價、核保、理賠及健康管理等服務，來提升「大數據」及「AI人工智慧」在保險領域之應用與創新。

未來甚至能跨業結合醫療、照護等服務，成為一個更完善的保險生態圈，影響未來的保險行銷服務模式。更希望能藉此結合東吳大學的研究能量及全球人壽的實務機會，讓學生學以致用，吸引更多東吳的優秀學子來到全球人壽就業。

全球人壽自2015年開始捐助多個大專院校，包括捐助台灣大學全球通識講座課程、政治大學、東吳大學以及贊助臺北大學國際法研究中心論壇及國際金融法、金融法、企業併購相關活動課程使用，去年底更是接連捐助中華大學學校財團法人中華大學、財團法人輔英科技大學，與大專院校聯手育才培才，數年來企業投入已逾2,106萬元。