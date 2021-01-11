新台幣貶值2.8分收28.485元 連續四個交易日貶值
新台幣今（11）日收在28.485元兌1美元，貶值2.8分。盤中狂飆升值4.83角至27.974元，雖低於上週盤中最高價27.944元，但仍位於27.9元字頭，迫使央行今日加大尾盤調節幅度，新台幣由升轉貶，終場以貶值2.8分收在28.485元兌1美元，為連續第四個交易日貶值。
今日台北外匯經紀公司成交量為11.96億美元，較前一個交易日20.89億美元成交量近乎為對半砍，量能雖較前一個交易日萎縮，但較一般交易日仍屬大量。匯銀主管指出，出口商拋匯動能雖減但仍偏持續拋匯，加上外資偏匯入，新台幣盤中仍觸碰到27.9元字頭。
國際美元雖反彈，但台股今日終場仍以上漲93.35點收在15557.3點，再創新高，基本面優異加上疫情控制得宜，多家國際法人也預估台灣今年經濟成長率可望挑戰4％，資金仍看好台灣股市。
匯銀主管指出，新台幣與美元關聯度似出現不同走向，出口商仍持續拋匯，新台幣料仍持續走升。
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