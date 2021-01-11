信用卡爭取寵物商機 一銀現金回饋2%

因為疫情改變生活型態，消費者行為也出現極大的轉變，發卡銀行順勢調整優惠措施，第一銀行信用卡2021年也順應推出各項優惠，包含「 GLORY+世界卡」首年免年費、「Wonderful星璨卡」寵物專屬優惠，以及騎乘GoShare刷「綠活卡」享10%刷卡金回饋等。

一銀表示，GLORY+世界卡，自2021年起凡符合年收入150萬元以上，首次申辦即可享首年免年費優惠；核卡後60天內新增一般消費達5萬元，贈刷卡金1,800元；達30萬元再贈萬國通路25吋行李箱一只。

考量疫情讓國人無法出國旅遊，GLORY+世界卡提供「貴賓精選美饌買一送一」、「五星飯店餐飲五至八折」、「高爾夫球場／練習場優惠」等世界卡專屬尊爵優質禮遇，提高持卡人在國內的消費享受。

疫情也催化寵物商機，飼主人數不斷攀升，各種寵物食品、用品、美容護理商機崛起，第一銀行Wonderful星璨卡已推出網購、美妝及女性專屬健身房等八大類別指定通路享2%現金回饋，又新增「愛寵物」類別，回饋通路納入大型寵物商店，如魚中魚寵物水族館、寵物公園Pet Park、東森寵物雲、毛孩市集等。

實踐綠色消費理念的綠活卡2021年除了持續提供卡友捷運／台鐵／高鐵5%現金回饋、有機商店／大型居家百貨紅利五倍送、一般消費6期/12期分期0利率等優惠外，上半年更加碼與電動機車共享平台GoShare合作，推出「GoShare！第一銀行信用卡伴你共享綠生活」活動，第一季於GoShare共享機車平台首筆消費30元（含）以上，享30元騎乘金回饋，活動期間並享趟趟10%刷卡金回饋（每戶每月回饋上限100元）；同時為鼓勵卡友強身健體，於健身指定通路單筆消費滿1,000元（含）以上，登錄可享10 %現金回饋，每戶每月帳單回饋上限300元。