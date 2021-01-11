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台灣新創萬里雲 獲千萬美元B輪募資

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
CloudMile萬里雲宣布本次1,000萬美元的B輪募資，將投注於今年啟動的新據點-馬來西亞吉隆坡。圖為萬里雲創辦人暨執行長劉永信。 業者提供
CloudMile萬里雲宣布本次1,000萬美元的B輪募資，將投注於今年啟動的新據點-馬來西亞吉隆坡。圖為萬里雲創辦人暨執行長劉永信。 業者提供

台灣新創「CloudMile萬里雲」今（11）日宣布，完成1,000萬美元的B輪募資，由國際創投Substance Capital領投，中華開發資本、萬豐資本等原投資團隊加碼注資，元大亞洲、工研院及資策會共同成立的數位經濟基金也正式加入投資人行列。萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，資金將用於今年在馬來西亞吉隆坡啟動的新據點，擴張營運版圖，強化東南亞服務鏈。

萬里雲成立將滿4周年，主要業務為提供AI與雲端服務，已協助超過400家企業數位轉型，並在去年成為台灣第一家Google Cloud MSP託管服務供應商。萬里雲目前在台北總部的團隊已將近百人，接下來要在馬來西亞吉隆坡及印尼雅加達設立新據點，擴張品牌服務範疇並延攬更多國際人才，透過多區併進的營運策略，深根亞洲地區的產業影響力。

萬里雲指出，公司在過去4年營運績效年年翻倍成長，獲得金控公司、網路銀行及半導體大廠等大型企業青睞，海外發展除香港市場，去年進軍新加坡旋即獲得政府部門正面肯定及信任，今年更拓展馬來西亞，放眼印尼雅加達等東南亞市場。在疫情中逆勢突破，也驗證了萬里雲在「Cloud、Data、AI」數位轉型三部曲的前瞻思維及全球化營運構想。

萬里雲也在去年邀請到前科技部長陳良基、DTA協會理事長陳正然、前聯發科新加坡總經理谷中強擔任業界顧問。

谷中強表示，新加坡被認為是亞太地區雲端運算的重要樞紐，近年大力推動各產業數位轉型，各國公司積極湧入新加坡，但也面臨高度競爭；萬里雲在去年前進新加坡後，準確切入市場數位轉型需求，迅速獲得新加坡市場的高度重視，期待看到萬里雲為新加坡持續注入動能，並在亞太地區創造影響力。

萬里 新加坡 馬來西亞

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