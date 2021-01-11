陽信銀行年度獲利超標 總資產突破6,000億元

陽信銀行公布最新自結獲利情況，去年全年獲利39.37億元，超越109年度36億元預算目標，達成率109%，為因應未來金融環境變化並增強銀行營運體質，年底增提備抵11.59億元並打銷呆帳9.4億元，稅前每股盈餘為1.01元，另截至去年底逾放比為0.22%、備抵呆帳覆蓋率558.5%，資產品質良好；總資產也突破6,000億元，來到6,057億元，淨值達364億元，較去年底分別成長15%及11%，資產規模穩定成長。

在主要業務方面，陽信銀行去年底存款餘額為5,288億元，年增652億元；放款餘額為3,885億元，年增442億元，存放款合計達9,172億元，淨成長1,094億元，該行多年來積極配合政府政策，推動中小企業放款，去年底中小企業放款餘額1,778億元，年成長207億元，成長幅度達13%，統計近八年六度獲得金管會「中小企業放款方案」績效甲等銀行，四年內二度獲得經濟部「協助區域發展獎」，成績亮眼。

陽信銀行持續強化數位金融服務，去年12月開辦外幣數位存款帳戶，可使用他行金融帳戶驗證，不須臨櫃即可完成開戶，透過外幣數位存款帳戶，即可輕鬆進行美元、日圓、人民幣等多達12種幣別投資，以及新台幣50萬元以內台外幣帳戶間結匯轉帳、轉存外幣定存及外幣轉帳等，提供客戶安全便捷的新選擇。

展望110年，陽信銀行表示，鑑於疫情牽動國內外經濟，將持續秉持穩健保守的最大原則，遵循授信五P，嚴謹選擇貸放對象，以服務取勝，不做價格競爭，並以紀律、法遵、內控、存款、放款、財務操作、財富管理、信託、消金等9大主軸，嚴控風險，均衡發展各項收入結構，帶動整體獲利成長。為因應業務發展，近期陽信銀行也釋出職缺，擴大招募理財專員，並延攬優秀經理人，詳情可至該行官網查詢。