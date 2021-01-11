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公股銀新年優惠放送 消費現金回饋最高12.5%

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

銀行祭出優惠活動搶客，除了使用行動支付消費享有紅利回饋外，還有銀行看準年輕人商機，加碼數位通路消費現金回饋金額，最高可有12.5%的回饋，更有銀行辦每月抽獎活動，期望在新的一年搶攻市場。

2021年起八大公股銀行用戶於台灣Pay店家使用台灣Pay支付，不論是綁定金融卡或信用卡支付，每月的前5,000元消費都可各享2%等值紅利點數回饋，並可於下次消費時立即折抵消費金額。

其中彰銀除享回饋消費金額2%外，還推出消費會員制酬賓方案，將會員等級分為黃金、白金及鑽石會員，只要消費達到會員門檻後，即可獲得升等禮、消費抽獎，而鑽石會員可再加碼0.5%等值現金的紅利回饋，活動至12月31日止，至於華南銀行今年也將續辦台灣Pay繳稅活動，提供用戶50元至100元的回饋。

另外彰銀今年還加碼線上消費優惠，消費者於串流影音、遊戲娛樂、美食外送、運動健身和共享租車等數位通路使用My樂現金回饋卡消費就有6%現金回饋，若使用行動支付綁定My樂現金回饋卡付款，除了原有的優惠回饋金外，還能另外享有行動支付最高6%回饋及國內消費0.5%基本回饋，最高可獲得12.5%現金回饋。

第一銀行除了使用台灣Pay消費享2%紅利回饋外，從今年1月開始，每月7日至17日固定推出回饋活動，民眾只要在1月線上新台幣結購美金達77美元，或2月使用第一銀行信用卡一般消費達777元，或3月線上約定基金定期不定額扣款金額達3,000元，自由選擇需求商品並登錄參與活動，銀行將抽出中獎人提供超商禮券及台幣回饋金等限量回饋，並於第1季抽出7支iPhone手機。

第一銀行 行動支付 新台幣

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