第一金人壽雙美利多 保障、理財兼具

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

第一金人壽表示，其推出的美元利變型保單中，2021年1月宣告利率最高的商品為「雙美利多」美元利率變動型終身壽險，宣告利率2.95%。

第一金人壽雙美利多的承保年齡從0歲到70歲，讓各個年齡層的人可以依據自身需求，為教育、旅遊及退休等人生要事做準備。

第一金人壽表示，雙美利多的繳費年期短，能給予民眾充足彈性，還能達到快速累積資金的效果。

壽險公會統計顯示，台灣每張壽險保單平均死亡給付只有66萬元，國人壽險保障普遍不足。第一金人壽表示，現在適逢美元低點，民眾如果想要規劃美元利變保單，建議投保保障、資產規畫兼顧的雙美利多美元利率變動型終身壽險。

除了可以補足身故及完全失能等保障，還可利用靈活的宣告利率來累積資產。

以40歲小明投保基本保額8萬美元、繳費2年的雙美利多，實際繳交保費約5萬餘美元。假設未來各保單年度宣告利率都維持2.95%不變，且增值回饋分享金都選擇增額繳清保險，當小明65歲準備退休時，資金已累積至近20萬美元，讓小明可以安心享受退休生活。

壽險 保單 第一金

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