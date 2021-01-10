遠雄人壽新傳富三代 宣告利率3.15%

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

遠雄人壽新傳富三代美元利率變動型終身壽險，今年1月份的宣告利率仍有3.15%，保障內容包含一般身故給付，繳費期間若發生一~六級失能，可以豁免保費，保單持續有效。

宣告利率是用來計算增值回饋分享金的利率，宣告利率月高、增值回饋分享金越多，透過美元保單較高的宣告利率優勢，可輕鬆累積自身的保障。

遠雄人壽表示，新傳富三代適合16歲以上之各類族群。

遠雄人壽現售的美元利變商品，宣告利率介於3.1%~3.15%，透過美元保單較高的宣告優勢，可以累積增值回饋分享金，另也可依照不同需求調整保單規畫。

例如，重視一般身故保障的人，推薦遠雄人壽新傳富三代美元利率變動型終身壽險，提高身故保障之餘，加入1~6級失能豁免條件，保障不因經濟困難而中斷，適合需要提高保障規畫的各類族群。

重視增額保障的人，推薦遠雄人壽新美滿永樂美元利率變動型增額終身壽險，其加入二~六級失能豁免條件，保障不因經濟困難而中斷；搭配多重保費折扣，適合剛出社會打拼的青壯族群。

遠雄人壽 保單 壽險

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