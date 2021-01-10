安聯人壽美利保鑽 宣高利率3.15%

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

安聯人壽行銷長鄭祥琨表示，安聯人壽美利保鑽外幣利率變動型養老保險今年1月份的宣告利率仍有3.15%，維持業界高水準，提供壽險保障的同時，還讓民眾可以穩健累積退休金，能夠靈活反映市場利率收益。

美利保鑽有三項特色：

一、繳費年期多元：繳費年期可選躉繳、2年及6年期。

二、保障整體提升：保障25年，當年度宣告利率平均值大於預定利率時，還有機會另外享有增值回饋金。

三、給付方式彈性：可靈活選擇一次給付或分期給付滿期、身故或完全失能保險金，不但可依自己的需求彈性規劃，還能聰明反應市場利率。

美利保鑽適每年有機會領取增值回饋金，適合青壯年及早規劃退休生活之用。

因保障期滿可選擇一次給付或分期給付滿期保險金，對於上班族而言，於退休後每一年固定取得一筆現金，也可作為出國旅遊基金或彌補勞退金之不足。

這項商品也很適合手邊有一筆美元資金的準退休族，以保守穩健的方式做好退休規畫，趁年輕儲存老本，保障家人生活。

對於想投資美元利變保單的人，建議首選安聯人壽美利享福外幣利率變動型終身壽險，首年即享有高保障，以40歲男性投保10年期保額60萬為例，在第一保單年度就享有所繳保費20倍的保障效益。

美利享福的繳費年期選擇很多，包括6年、10年、20 年，以美元為收付單位，流通性高；當年度宣告利率平均值大於預定利率時，還有機會另外享有增值回饋金。

增值回饋金可選擇現金給付或增購保額，進而擴大資產規畫的效益。

給付方式方面，靈活選擇一次給付或分期給付身故或完全失能保險金，另外還提供二~六級失能豁免保費的權益。

因其長年期及高保障的特性，適合四累族群：

一、未婚新貴可作為父母責任孝養金。

二、新婚夫婦可做為配偶照顧金。

三、三明治族群可做為子女出國留學、遊學的教育基金、創業基金或未來結婚購屋的第一筆基金。

四、6年、10年與20年的繳費方式，讓民眾可輕鬆繳費，及早進行退休規畫，並且享有長年期的豁免保障。

保險金 退休金

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