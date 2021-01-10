富邦人壽美珍利 適合美元定存族

富邦人壽表示，檢視新一年的理財投資，在高齡化趨勢下，退休理財規畫更顯重要。面對長壽風險，該公司提出三定原則：固定＋穩定＋確定，及雙金流概念，生存保險金＋增值回饋分享金，建議民眾調整資產配置，打造源源不絕的金流。

富邦人壽美珍利外幣利率變動型還本終身保險」可以滿足以上概念，兩年繳費可快速累積資產，每年可領生存保險金創造穩定金流，未來隨著美元升息循環，還有機會獲得增值回饋分享金，等於在固定的時間提供一筆穩定的款項，還能提高退休後的所得替代率，達成財富累積目標。

美珍利有三項特色：

一、享方便：2年期繳費快速累積，滿足終身美元資產規畫及配置需求。

二、享更多：投保後屆滿第一保單年度起即開始領取生存金，有機會享「生存金＋增值回饋分享金」雙金流。

三、享安心：身故或完全失能保險金可選擇分期給付，留愛家人。

這張保單適合三類族群：

一、美元定存族：享有增值回饋分享金，適合美元定存族分散風險，作為多元資產規畫的首選工具。

二、中壯族：進可攻退可守，滿足規劃子女留學教育基金、出國旅遊費用或退休生活費來源的不同需求。

三、屆退休族：透過短年繳費美元保單調整資產配置，生存金+增值回饋分享金特性，打造源源不絕現金流的退休俸，活到老領到老。

富邦人壽現售美元利變型保單，宣告利率最高3.05%的有：富邦人壽智富吉家外幣利率變動型終身壽險、富邦人壽美鑫傳富外幣利率變動型終身壽險、富邦人壽傳富雙利外幣利率變動型終身壽險。

以熱賣的富邦人壽智富吉家外幣利率變動型終身壽險來說，具備三項特色：

一、可依個人條件，選擇躉繳或2年繳費，資金運用更靈活。

二、高倍數壽險保障，預做資產傳承規畫。

三、年年有機會享有增值回饋分享金，有助資產累積，適合高資產族群達到穩健資產、保障財富安全及傳承的效果。