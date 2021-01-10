2020年金控總市值增減 元大金大增137億元居冠

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

新冠肺炎疫情糾結2020一整年，金控股總市值也在外資大賣之下隨之變化，在多數金控總市值下滑、少數成長之下，元大金（2885）以總市值年增137億元，拿下金控總市值成長之冠，如以增加幅度論，也是市值千億元以上的大型金控中，增幅最高的。

15檔上市櫃金控股2020年一年來總市值減多於增，使得整體金控總市值跌破4兆元大關，降至3.9兆餘元。除了兩大金控國泰金（2882）、富邦金（2881）總市值持穩，分別高居6,212億元、5,376億元，穩如泰山之外，其餘有六檔大型公民營金控股因遭外資大賣，總市值較2019年底減少百億元以上。

不過，旗下擁有龍頭券商元大證券的元大金控，反映台股創高、價量齊揚，使其總市值異軍突起，2020年有137億元的市值增長、年增幅度5.8%，使元大金總市值來到將近2,494億元，進入2021年元大金股價續揚，在日前公布自結2020年稅後純益241.07億元，每股稅後純益（EPS）1.99元，創下歷史新高、年增約18%後，至1月8日元大金股價再漲至21.35元作收，總市值上升到2,591億元。

元大金控 金控股

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