14檔潛力ETF配息抗低利、價差空間大 這一檔年漲40%

ETF成為國人熱門理財工具，2021開年全球市場氣勢如虹，投資人挑對ETF，不只能期待配息戰勝低利率，還有資本利得的增值空間。元大、國泰、富邦、復華、中信及群益六投信分析，台股型、高收債、新興債和REITs ETF在今年漲相最看好，股息價差兩頭賺優先布局。

其中，六投信推薦共14檔配息型ETF中，元大台灣50（0050）近一年報酬率達到40%最佳，配息率則以REITs的FH富時不動產（00712）過去一年配息率9.1%最優，也是上市櫃ETF配息率最高的一檔。

六投信在台股類首推成長型ETF，元大投信最看好元大台灣50、元大臺灣ESG永續（00850），國泰投信看好國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+（00881），富邦投信推薦富邦公司治理（00692）。

債券型則看好新興債（含大陸債ETF）、高收債優於投資等級債ETF，復華投信最推薦FH彭博高收債（00710B），富邦投信也看好富邦全球高收債（00741B），中信投信推薦中信新興亞洲債（00848B）。此外，海外配息的ETF還推薦FH富時不動產，景氣反彈有價差空間。

這六家投信的ETF為市場發展指標，總規模有1.5兆元，受益人超過165萬人，占全體ETF市場的比重分別達88%、97%。

元大投信投資研究團隊指出，2021開年科技股領漲，預告景氣成長是今年主旋律，外資布局挑龍頭股，因此最看好台灣50相關ETF。國泰投信和富邦投信也推薦網羅電子、金融、傳產龍頭股的國泰永續高股息、富邦公司治理，或5G龍頭股的國泰台灣5G+；ESG投資是新趨勢，行情震盪時還有抗跌利基。

高股息產品去年跑輸大盤，今年可能持續落後，但配發股息預期比去年好，殖利率高出大盤1%〜3%。推薦有元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、富邦臺灣優質高息（00730）等。

復華投信新金融商品部副總經理廖崇文指出，海外配息型產品值得關注REITs，新冠肺炎對美國房市的影響從利空轉利多，房貸市場火熱。FH富時不動產近期強彈，指數殖利率還有8%〜9%，兩頭賺的潛力大。

債券型ETF則有復華、中信和富邦投信一致推薦高收債及新興債，這兩類債券殖利率原本就是債市的前段班，景氣反彈時高收債和股市連動度最高，今年新興市場積極被外資看好。新興債相關還有投資大陸國債及政策性金融債的ETF，殖利率介於3%〜4%，同時受惠人民幣走強有匯兌收益。