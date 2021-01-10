聽新聞
test
0:00 / 0:00

金控海外提列率 超越國內

經濟日報 / 記者邱金蘭╱台北報導

國銀海外踩雷事件頻傳，銀行增提海外放款備抵呆帳，使得金控集團海外放款備抵呆帳提列比率，罕見的連續兩季都超越國內放款提列比率。

根據金管會資料，這幾年金控集團國內及海外放款，提列的放款覆蓋率（備抵呆帳金額占放款比率）各有起伏，但可以明顯看出，國內放款提列的呆帳占放款比率，一直高於海外放款提列的比率。

以2019年底為例，金控集團國內放款提列的呆帳比率1.38%，高於海外放款提列的呆帳比率1.33%。

2020年第1季，金控集團國內放款提列的呆帳比率是1.37%，同樣高於海外放款提列的呆帳比率1.35%。

官員表示，國內放款提列的呆帳比率，會明顯高於海外放款提列的比率，主要是因金管會對不動產放款要求提列較高的呆帳準備，一般正常放款須提列的呆帳比率是1%，不動產放款要提1.5%。

國內不動產放款可以說是銀行重要的授信業務之一，加上須提列較高的備呆，使得金控集團國內放款提列的呆帳比率，明顯高於海外放款。

但2020年第2季卻出現逆轉，金控集團國內放款提列的呆帳占放款比率是1.34%，低於國外提列的1.39%。第3季，金控集團國內放款提列的呆帳比率為1.35%，持續低於國外提列的1.36%。

延伸閱讀

證交所管碳交易 金管會反對

信合社聯合授信區域 鬆綁

陽信銀ROE 上衝國銀第四名

中小企放款 合庫衝第一

相關新聞

「嗶」大戰開打…電支Pay超夯 高回饋搶客

電子支付成為二○二一年最炙手可熱的金融執照，民眾過去常刷實體信用卡的消費模式將出現轉變，引發發卡銀行危機感，不僅積極與電...

電子支付新體驗 最快在六月

電子支付條例經立院三讀通過後，就等政院宣布上路時間，而金管會正著手準備增訂子法，最快今年六月民眾就可享受到全新的電子支付...

疫情效應 銀行備抵呆帳大增

因應疫情，銀行增提備抵呆帳，根據金管會最新資料，到2020年10月底止，銀行提列的備抵呆帳金額上升至4,302億元，創歷...

「二高一短」 美元利變保單夯

新台幣對美元頻見「27」字頭，美元利變保單再掀銷售熱潮。壽險業者指出，覺得股債房都變貴，買不下手的理財族，可以考慮宣告利率高一點、繳費年期短一點、解約金高一點的「二高一短」保單，還能幫中央銀行穩匯。

低利率衝擊 國銀獲利有壓

2020年以來，放款大增，讓銀行要提列更多的備抵呆帳，加上低利率，銀行獲利表現也受到影響。

金控海外提列率 超越國內

國銀海外踩雷事件頻傳，銀行增提海外放款備抵呆帳，使得金控集團海外放款備抵呆帳提列比率，罕見的連續兩季都超越國內放款提列比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。