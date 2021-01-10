金控海外提列率 超越國內

國銀海外踩雷事件頻傳，銀行增提海外放款備抵呆帳，使得金控集團海外放款備抵呆帳提列比率，罕見的連續兩季都超越國內放款提列比率。

根據金管會資料，這幾年金控集團國內及海外放款，提列的放款覆蓋率（備抵呆帳金額占放款比率）各有起伏，但可以明顯看出，國內放款提列的呆帳占放款比率，一直高於海外放款提列的比率。

以2019年底為例，金控集團國內放款提列的呆帳比率1.38%，高於海外放款提列的呆帳比率1.33%。

2020年第1季，金控集團國內放款提列的呆帳比率是1.37%，同樣高於海外放款提列的呆帳比率1.35%。

官員表示，國內放款提列的呆帳比率，會明顯高於海外放款提列的比率，主要是因金管會對不動產放款要求提列較高的呆帳準備，一般正常放款須提列的呆帳比率是1%，不動產放款要提1.5%。

國內不動產放款可以說是銀行重要的授信業務之一，加上須提列較高的備呆，使得金控集團國內放款提列的呆帳比率，明顯高於海外放款。

但2020年第2季卻出現逆轉，金控集團國內放款提列的呆帳占放款比率是1.34%，低於國外提列的1.39%。第3季，金控集團國內放款提列的呆帳比率為1.35%，持續低於國外提列的1.36%。