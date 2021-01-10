低利率衝擊 國銀獲利有壓

2020年以來，放款大增，讓銀行要提列更多的備抵呆帳，加上低利率，銀行獲利表現也受到影響。

受到疫情影響，各國紛紛降息，低利率讓利差收入高達六成的本國銀行，備感壓力，金管會也關注低利率環境對金融業的衝擊，決定啟動全面性的壓力測試。

銀行業者表示，除了低利率外，因疫情導致放款品質變差，加上放款增加、呆帳準備提列變多，成本拉高，銀行能賺的更有限。

根據金管會資料，本國銀行放款金額2019年一年增加1.14兆元，2020年前十月就已增加1.55兆元，超越去年一年增加的金額。

依規定，正常放款要提列1%的備抵呆帳，也就是，銀行每放款100元出去，就必須提列1元的備呆；如果是不動產放款跟大陸地區放款則要提1.5%。對銀行來說，放款量增加了，要提的準備就更多。

銀行業者表示，因疫情關係，新跑出來的逾放有增加，但逾放比率並沒有太大變化，主要是銀行用備抵呆帳打掉了，以免逾放比率明顯上升。

銀行拿備抵呆帳來打銷逾放，但備抵呆帳並未減少，且2020年以來，有逐步上升現象。

銀行主管表示，備呆多提了，風險承擔能力更強，但也吃掉獲利，以他們家銀行為例，年營收減少不到8%，但獲利已衰退18%，就可明顯看出。

金管會資料顯示，2020年前十月國銀稅前盈餘2,725億元，比上年同期衰退13.5%。

除國際金融業務分行（OBU）及大陸地區分行獲利有成長外，其餘包括國內總分行、海外分行，獲利都衰退。