疫情效應 銀行備抵呆帳大增

因應疫情，銀行增提備抵呆帳，根據金管會最新資料，到2020年10月底止，銀行提列的備抵呆帳金額上升至4,302億元，創歷年新高。備抵呆帳創新高，主要有三大原因，包括放款暴增、國際疫情嚴峻風險升高，及金管會緊盯備呆提列是否充足。

圖／經濟日報提供 根據金管會資料，去年到10月底止，全體本國銀行的逾期放款金額為777億元，備抵呆帳占逾放金額的壞帳覆蓋率為553.5%，雖比前一個月減少26.34個百分點，但仍屬高水位。

其中，備抵呆帳金額上升至4,302億元，則是歷年來最高水位。

銀行業者表示，通常銀行對經濟風險偏高地區，會提列較高的備抵呆帳，以因應客戶可能的倒帳風險，備呆提列愈多，愈有能力承擔可能的風險。

金管會官員分析，備抵呆帳創歷年新高，主要有三大原因，包括第一，國際疫情嚴峻，授信風險升高，海外放款能提呆帳準備就先提。

金管會資料顯示，到2020年10月底止，國際金融業務分行（OBU）逾放比率上升至0.28%、海外分行則升高到0.49%，同創近四年新高。

銀行業者表示，國際疫情仍嚴峻，海外企業營運受衝擊，國銀海外分行及OBU授信，包括聯貸案及自貸案，都有出現逾期案件。

第二，疫情衝擊全球經濟，金管會緊盯銀行備抵呆帳是否提足。

官員表示，金管會之前已分別找來幾家海外逾放比率較高的銀行，了解海外授信風險控管情況。

金管會除提醒這些銀行注意強化風險控管外，也要求備抵呆帳必須提足。據了解，有些銀行怕影響獲利，備抵呆帳提得少或提得太慢，就會被主管機關盯上。

例如多家銀行參貸的海外聯貸案踩雷，甲銀行已經提了60%的備抵呆帳，乙銀行才提10%，主管機關就會認為提列不足。

第三，放款持續大量增加，依規定，正常放款須提列1%的備抵呆帳，換言之，放款每增加100元，就要立刻提列1元的備呆。

根據金管會資料，去年前十月，國銀放款比去年底增加1.55兆元，超越2019年全年增加的1.14兆元，已創歷年新高紀錄。

放款的增加，主要是來自國內總分行的增加，至於海外分支機構及OBU，則分別減少468億元及342億元，大陸地區分行也減少24億元。國內總分行放款的增加，則有不少是不動產放款。

去年，在政府推動紓困、台商回台投資等因素激勵下，銀行放款大增，這也讓銀行須提列的備抵呆帳跟著上升。

此外，金管會資料顯示，備呆提列金額水位創歷年新高，但壞帳覆蓋率卻未同步上升，銀行業者表示，主要是去年逾放金額也增加了。2019年底止只有636億元，2020年10月底已有777億元。

至於備抵呆帳占放款的覆蓋率，也未隨著備呆的增加而明顯上升，則是因為放款的大量增加，放款增加幅度大於備呆的增幅。