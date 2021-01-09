全球人壽高宣告利率美元保單 瞄準兩大類族群

新台幣對美元最近盤中頻頻見到「27字頭」，理財族再次興起用新台幣換美元投資美元保單的念頭，不喜歡投資型保單由保戶自負盈虧、想跟壽險公司一起分享投資成果的人，美元利變型商品成了首選。

全球人壽表示，該公司有多張美元利變型保單，宣告利率均為3.12％，算是當前業界中的高價位。重視儲蓄或退休金、重視重家庭保障或資產傳承者，都有相對應的保單可以進行規劃。

首先在儲蓄或退休金方面，全球人壽倍感美利利率變動型美元終身壽險(定額給付型)(FQS)，保障成分較高，保額終身增值，一次提供壽險、特定傷病與豁免保險費等保障。

其適合需要開始儲備退休金但又身負家庭重要經濟支柱的三明治族群，透過長年期繳費，慢慢累積資產並且在責任重大階段(繳費期間)提供較高倍數的壽險保障。

倍感美利繳費期滿後，可申請轉入投保即期年金保險。

全球人壽鑫利美好利率變動型美元終身壽險(定額給付型)(FPS)則是保障成分較低、儲蓄成分較高，適合屆退族群、已有壽險保障或家庭責任較輕，且希望短期內透過快速累積資產，儲備退休金。

鑫利美好繳費期滿且屆滿第六保單年度後，可申請轉入投保即期年金保險。

其次在家庭保障或資產傳承方面，全球人壽88美傳富利率變動型美元終身壽險(定額給付型)(FTW)的首年保障倍數最高，適合年紀較輕，且家庭責任較重者。

這張保單繳費年期較長、最高投保年齡可到69歲，內含第二到六級失能，可另外附加豁免附約，雙重保障不間斷。

全球人壽123美代富利率變動型美元終身壽險(定額給付型)(FSW)的繳費年期較短、保障成分較低，最高投保年齡可到80歲，適合年紀較大，或預計在短期內完成資產傳承規畫者。