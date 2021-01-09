新壽美元利變保單 這張宣告利率有3.2%

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

新光人壽表示，2020年可謂是多事之秋，在經歷了疫情肆虐後也讓民眾意識到透過保險轉移風險的重要性。

新光人壽一向致力於提高國人保障，期望回歸保險本質，故在2020年第3季底再推出美元保障型新商品，新光人壽美滿富貴外幣利率變動型終身壽險(定期給付型)，目前宣告利率還有3.2%，本土壽險公司當中最高。

美滿富貴在繳費期滿後提供一倍保險金額的身故保障，能直接填補國人死亡保障的缺口，再加上身故保險金可約定分期定期給付設計，也能達到照顧家人的功用。

該張保單有二種繳費期間，年輕人可選擇10年期，繳費壓力較小；青壯年族群能選擇6年期，在繳費期滿後開始擁有保障，讓家人不會因為突如其來的意外而生活陷入窘迫。

利變型保單具備增額回饋分享金機制，這部分的紅利在宣告利率複利滾存下，還有機會能再提升身故保障的功能。

以40歲男性投保新光人壽美滿富貴外幣利率變動型終身壽險(定期給付型)為例，基本保險金額30萬美元，6年期，年繳保費2萬9,274.60美元(含轉帳折扣1%及高保費折扣2%)，第7保單年度起，即有30萬美元的身故保障、約為總繳保險費的1.71倍。

假設宣告利率長期維持3.20%不變，且增值回饋分享金的給付方式選擇購買增額繳清保險，第七保單年度的身故保障，有機會達到總繳保險費的1.79倍，爾後保障還可能逐年遞增。

另外，新光人壽為鼓勵保戶培養多走路的好習慣，2021年開春再推出，新光人壽美溢GO外幣利率變動型終身壽險(定期給付型)，可附加新光人壽美溢GO健康促進回饋附加條款。

被保險人只要每天走8,000步、一周達三天就可獲得50點，累積點數可獲得續期保費折減回饋。

其目標客群除了已習慣規律運動的族群，也希望針對沒有運動習慣的民眾，對於多走路來取得獎勵回饋，不但可以省荷包，也能透過走路發展出更長遠的健康人生。

保險金 新光人壽 壽險公司

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