美元利變看俏 這家公司宣告利率還有3.3%

新台幣頻見「27字頭」，不少手頭有閒錢的人看得心癢癢，想買美元利變商品賺取增值回饋分享金(俗稱紅利)，卻不曉得哪裡還有宣告利率較高的商品。

據了解，AIA友邦人壽因為專注保障型路線，財務體質佳，宣告利率維持業界高檔，該公司還有兩張美元利變保單，宣告利率都還有3.3%，包括：友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險、友邦人壽三富人生美元利率變動型終身壽險。

這兩項商品都有國內壽險業最優的免體檢額度，也適合已有多張同類型保單，但仍想做資產規畫者持有，無論高資產族群、中產階級、想轉嫁身家傳承風險者，都很適合。

守富人生與三富人生，都具備下列四項特色：

一、高槓桿倍數的壽險保障。

二、投保金額最高可達1,000萬美元。

三、第一至六級失能豁免保費，確保規劃不中斷。

四、身故給付可10年或20年給付，無須繁瑣的信託流程。

其中，守富人生的繳費年期較短，為六年期，適合想要快速完成規劃者，投保年齡最高可到74歲。

三富人生的繳費年期較長，有10年與20年兩種，適合進行較長期的規劃，投保年齡最高可到70歲。