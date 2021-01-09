美元利變發燒 元大長富增利宣告利率上看3.2%

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

美元利變保單發燒，高宣告利率保單哪裡找？元大人壽長富增利美元利率變動型終身壽險(FJ)，目前宣告利率3.20%，提供10、12及20年多元繳費年期，民眾可視需求自行選擇。

元大人壽表示，該張保單投保後享有身故保險金、祝壽保險金等保障，很適合重視壽險保障的民眾投保，首年繳費即可享有高壽險保障倍數，在累積財富的同時，亦可給家人安心守護。

在人生重要時刻，例如結婚、生子階段或保單每屆滿5年享有20%保額增加權(66歲前)，不論是責任增加或更有能力時，讓保障和財富也提升。

此商品還提供生命末期可提前給付身故保險金70%之設計，身故保險金自己也能用得到，讓人生最後一哩路更具尊嚴。

對於有美元保單規畫需求的民眾，元大人壽美鑫達美元利率變動型增額終身壽險(KM)是最佳的選擇，不但能穩健累積財富，同時兼顧壽險保障。

美鑫達提供6、8、10、12及20年多元繳費年期，民眾可依自身需求或收入狀況做選擇，投保後享有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、以及第二至第六級失能豁免保險費等保障。

由於該商品為美元保單，具多元貨幣配置之效果，且以美元收付不受匯兌影響，每年還有機會享增值回饋分享金，可因應市場趨勢、活化財富。

美鑫達投保首年即享有高保障倍數，同時具備壽險保障與退休規畫功能，保額增加權之設計，就能因應人生不同階段之需求，適時增加保障。

例如，保單每屆滿五年、被保人結婚或生子等皆可申請增加保險金額，每次最高可增加投保當時保險金額達20%。

給付方式也可彈性選擇，例如：身故保險金、完全失能保險金，可約定一次領或分期領，讓資金規畫更靈活，預留每年所需資金持續照顧家人。

若因疾病或意外所致二至六級失能，還可豁免以後各到期日應繳付之保險費，契約繼續有效、保障不變。

元大人壽表示，美鑫達很適合有壽險保障及資產傳承需求者，同時擔心健康風險的族群。

舉例來說，若40歲男性投保這張保單、10年期為例，投保時保險金額7萬美元，原始年繳保費1萬0,780美元，經相關費率折減後，首、續期實繳保費1萬0,346美元，其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額。

假設投保後未來各保單年度宣告利率3.12%，第一保單年度就有7萬2,159美元壽險保障，且保障逐年遞增。至69歲時，年度末現金價值達19萬7,401美元，壽險保障更達21萬8,822美元。

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