元月49檔ETF將除息 最高配息率7%

台股掛牌規模第一大ETF-元大台灣50（0050）公布將在22日除息後，元月將除息的ETF全數出爐，統計本月有多達49檔ETF接力除息，除了債券型，還有不少台股型和海外型ETF，最高一檔的配息率將近7%！

值得注意是，本次配息率最高意外由台股型的第一金工業30（00728）拿下，這檔日前才因為投資聯發科（2454）的比重居台股ETF第一，使聯發科大漲帶動該ETF股價噴出引發關注。但這檔量能偏低，投資人布局應留意可能因為高配息「溢價」和買賣報價寬的情況。

元月將除息的ETF幾乎主要資產類別都有，除了債券型ETF是大宗，還有五檔台股相關、七檔海外相關及一檔REITs ETF，裏頭包括國泰臺韓科技（00735）同時買台韓股。配息率來看，29檔當次或年化配息率3%以上，最高就是第一金工業30高達6.8%。

第一金工業30是近年才成立的台股ETF，主要訴求工業投資題材，一般投資人會想到電子股，但這檔也買台塑四寶、聯華（1229）、、儒鴻（1476）、聚陽（1477）、葡萄王（1707）等傳產股，最大持股是台積電25%，次為聯發科比重18%。ETF本次將配息1.9元，換算殖利率達6.8%，此前2018、2019年度配息率6.1%、3.3%；法人推測可能是基金規模略減及配發已實現利得拉抬配息率。

第二是高收益債類型的國泰1-5Y高收債（00727B），預計每單位配發0.51元，換算配息率有5.3%。這檔配息相對穩定，近一年配息都配發0.49元〜0.52元，配息率穩在5%以上。

接續有三檔債券ETF配息率都在4%多，分別是FH美元信用債1-5（00791B）配息率4.2%、富邦全球投等債（00740B）4.08%、及富邦全球高收債（00741B）4%，其中，FH美元信用債有部分買高收債，因此有介於高收債和投資級債的配息水準。

配息率3%〜4%則是此次大宗，共計24檔。關注度較高有台股型的國泰股利精選30（00701）將除息0.73元，當期配息率3.31%；同為股票型的國泰臺韓科技將除息1.03元，配息率3.07%，這兩檔在去年中都曾暫停配息一次。

較大型的百億級規模ETF，還有群益10年IG金融債（00724B）、元大投資級公司債（00720B）、國泰投資級公司債（00725B）、月配息的中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）等配息率也在3%〜4%。

3%以下大多是公債或投資級債ETF，但也有八檔股票型ETF，包括因為半年配使單次配息率落在2.3%的0050、元大MSCI台灣（006203）配息率1.9%，還有市場殖利率本來就較低的永豐美國500大（00858）、國泰新興市場（00736）、國泰費城半導體（00830）、國泰北美科技（00770）等。

另富邦美國特別股（00717）本次配息下滑到0.11元，換算配息率僅2.6%，為發行來最低。