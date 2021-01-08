央行籲「一同穩匯」 交易員：出口商難以照辦

新台幣匯率升值壓力大，中央銀行在公開喊話，希望全民「同舟共濟，一同加入穩匯陣容」的隔天，隨即加大匯市調控力道，即使熱錢與出口商持續拋匯，今（8）日高點仍被壓制在27.97元、未能再創新高，央行尾盤進場調節，新台幣終場貶值2.8分、收28.457元，連三貶，總成交量24.965億美元。

熱錢匯入逾10億美元，出口商也持續瘋狂拋匯，激勵新台幣匯率今日持續強升。不過，孤軍奮戰的央行選在今日加大調控力道，盤中最高價僅在27.97元止步、未能續創新高，最多升值4.59角。

匯銀主管說，眼見匯價一度被壓回「28」字頭，出口商美元賣單隨即像水一樣湧入，「27字頭看了好幾天，出口商見到28元就瘋了，趕緊進場大賣，不知道是不是央行開了一條逃命之路，不過這也導致匯市爆量，央行得買入更多美元。」

面對沉重的匯市美元賣壓，央行前日再度出招，罕見公開喊話，希望全民一同加入穩匯陣容、不要一面倒拋售美元。

資深匯銀主管說，雖然央行罕見公開喊話全民穩匯，但從今日盤中交易看來，「目前起不了什麼作用」，與其喊著要全民一起穩匯，倒不如呼籲國人，當美元來到23年半新高價位，或許可以趁著美元便宜之際多做一些海外投資，像是購買美元保單、海外基金等，長期持有，就能分散匯率風險。

「守護匯率是央行的職責，民眾和廠商考慮的是自己的荷包」，匯銀主管表示，況且，如果美元持續弱勢，非美貨幣都在升值，新台幣也不可能獨自走弱，在此前提下，央行只能呼籲廠商要做好匯率避險，然後盡全力捍衛匯市穩定，就算此舉會被美國財政部盯上、遭列匯率操縱國，依舊責無旁貸。

匯銀主管說，對於出口廠商而言，新台幣匯率一直升，猶如「後倉失火」，要求它們冷靜、不要恐慌性拋匯是不可能的，特別是新台幣匯率升值預期如此強烈之際，央行能做的，就是提醒大家有匯率風險，做好避險工作，但無法阻擋有賣匯需求的廠商去賣美元，「如果不賣導致匯損，出口商怎麼承擔得起」。