5年債標售利率落底反彈 券商：銀行賣券獲利了結

受到美債殖利率彈升、銀行獲利了結賣出債券影響，中央銀行今（8）日受財政部委託標售5年期公債，得標利率落於0.25%，明顯高於市場預期的0.21％，投標倍數也下滑至1.38倍，顯示金融機構買券力道不如預期，公債多頭氣勢恐將暫歇。

央行今日標售350億元的5年期公債，這是2021年央行首度舉行標售的公債，備受市場關注。不過，即使市場資金充裕，5年債的買氣卻不如預期，得標利率上漲至0.25%，較去年12月初標售的同年期公債利率反彈5.2個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

央行資料顯示，銀行業得標63.15%，證券得標18.57%，票券業得標7.71%，保險業也抱回10.57%的籌碼。

5年債標售結果差強人意，券商主管分析，主要是近期美債利率反彈，以及銀行獲利了結的緣故，儘管金融市場錢滿為患，但是2021年開年後，有銀行會先把一些債券拿出來賣、衝刺新一年的首月獲利，少了銀行買盤進駐，市場還出現賣壓，進而導致公債市場偏空反應。

5年債標售結果偏空，也導致今日次級市場上，10年期主流公債殖利率反彈，終場上漲3.33個基本點，收在0.34%。

展望公債後市，券商主管表示，「接下來台債走向要看美債表現，還有銀行賣債的力道而定。」

對於近期公債偏空反應，券商主管樂觀表示，受美債殖利率反彈影響，債市氣氛偏空，買盤也會暫時縮手，不過，著眼市場游資仍多，預料債券殖利率彈升到一定程度後，就會有買盤進場補券。

資深券商主管還說，「市場有波動是好事，銀行現在先賣券，等利率彈高後再進場買，波段操作就會有獲利空間。」