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中油推行動支付「中油Pay」 最高享10.8%優惠

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油也跟風行動支付，推出業界首創加油行動支付工具「中油Pay」，即日起至3月底與中國信託推出多重優惠活動，包括「下載+綁定+支付最高送120元」、「先儲值再加油最高10.8%」、「加油即時抽」等。圖／中油提供
中油也跟風行動支付，推出業界首創加油行動支付工具「中油Pay」，即日起至3月底與中國信託推出多重優惠活動，包括「下載+綁定+支付最高送120元」、「先儲值再加油最高10.8%」、「加油即時抽」等。圖／中油提供

中油也跟風行動支付，推出業界首創加油行動支付工具「中油Pay」，即日起至3月底與中國信託推出多重優惠活動，包括「下載+綁定+支付最高送120元」、「先儲值再加油最高10.8%」、「加油即時抽」等。

「中油Pay」今年第一季推出各種優惠，消費者下載「中油Pay」並完成註冊，即贈送中油VIP會員點數2000點，綁定中油聯名卡再送50元電子油券，註冊日起30天內首次完成一筆50元(含)以上加油消費，即送中油VIP會員點數5000點。

另外，消費者以「中油Pay」綁定中油聯名卡在線上儲值行動捷利卡，包括聯名卡本身回饋，最高可享共5.8%紅利點數回饋，使用「中油Pay」加油消費最高3%紅利點數回饋，每周一線上儲值行動或實體捷利卡再加贈2%電子油券，總計先儲值再加油最高享10.8%的回饋。

此外，中油針對「中油Pay」消費者舉辦「加油即時抽」的抽獎活動，獎項包含電子油券及線上儲值優惠券，獎項最高500元，以「中油Pay」綁定中油聯名卡單筆加油實付50元以上者，每帳戶每日可獲贈「加油即時抽」抽獎券一張；以「中油Pay」捷利卡單筆加油實付50元以上者(交易當下需綁定中油聯名卡)，再加贈一張抽獎券。

中油 聯名卡 紅利點數

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