寶雅去年12月、全年營收創新高 POYA PAY今年1月上線

個人美妝生活用品專賣店寶雅（5904）8日公布2020年12月營收達16.3億元，年增12.8%；累計前12個月營收175.3億元，年增11.1%，單月和全年營收，雙創歷史新高，主要受惠於展店效應，2020年全台寶雅共有260間、寶家21間。寶雅預期今年全年店數可達270間、寶家65間。

寶雅8日股價收576元，下跌5元。

寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，同時也將加速數位布局，自有支付「POYA PAY」在1月正式上線，包括寶雅、寶家兩大通路品牌可有行動支付與共享累點優惠，未來將持續優化，以提升消費者體驗。

寶雅目前會員人數已超過580萬人，商品達5萬多項，其中快銷品例如食品、生活用品、化妝品等，銷售占比高達六成，而賣場坪數平均為400多坪。門市以明亮為概念主軸，搭配繽紛色彩襯托氛圍，陳列系列商品，近期在多家門市中增添服務設施，如方便選購民眾可搭配使用的更衣間、並提供寵物的專用提籃等，要增加消費者入店機會。

寶家則是傳承寶雅一站式購足的銷售方式，除了銷售五金生活用品，還有泡麵、零食、沐浴乳，甚至家具一應俱全，也針對節日推出不同限定商品。