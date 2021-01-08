合庫金突破疫情重圍 銀行獲利優於預期

受新冠肺炎疫情衝擊，八大公股行庫去年均調降盈餘預算目標，全數調降幅度約兩成，而合庫金控（5880）甫出爐的109年自結數顯示，合併稅後純益達171.35億元，較調整後稅後純益目標大幅成長18.96%，僅較108年實際獲利微幅減少約2.71%；每股稅後純益（EPS）1.24元，淨值報酬率(ROE)為7.38%，資產報酬率(ROA)為0.43%，獲利尚稱穩健。

109年全球景氣受新冠肺炎疫情影響，各國央行紛紛降息救市，利差大幅縮小，導致各金控在銀行端的獲利表現均受到相當衝擊，再加上疫情使得呆帳增加，國銀海外分行授信案件頻頻傳出踩雷，加重呆帳準備負擔。合庫金控在雷仲達董事長帶領下，子公司合庫銀行109年度雖提列呆帳準備高達81億餘元，較上年度增加21億元，然合併稅後淨利仍達149.08億元，高於調整後預算數14.58%，此外，109年底之逾期放款比率為0.29%；備抵呆帳覆蓋率為430%。

合庫人壽109年度稅後淨利達11.01億元，較前一年度增加3.52億元，年成長率46.94%;合庫證券109年度稅後淨利6.63億元，年成長率高達106.11%，人壽及證券兩家子公司全年獲利皆創下歷史新高，顯示合庫金控發展多元引擎效能已漸顯現。

合庫金控以成為銀髮金融第一品牌之金融機構為目標，積極響應政府打造台灣成為「亞洲高階資產管理中心」政策，子公司合庫銀行於109年9月及12月分別於新竹科學園區、營業部及高雄成立金鑽理財旗艦店，遴選具有全球投資視野及在地經驗之理財菁英，協助客戶精準掌握市場脈動及投資先機，並提供一條龍式整合性服務，以滿足客戶及其家族投資理財、資產配置、退休、傳承、稅務與風險管理等理財規劃需求，打造客戶之財富人生。

合庫金控未來將持續以「推動多元獲利引擎」、「加速金融數位轉型」、「擴展全球布局版圖」、「提升資金操作績效」、「厚植國際人才培育」等為主要發展策略及目標，並聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，為股東創造更大之企業價值。