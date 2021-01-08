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國際投票顧問機構發布股東會投票指引 關注重點搶先看

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

兩大國際投票顧問機構ISS及Glass Lewis公司，日前均已發布最新2021年台灣市場股東會投票政策指引，對外資持股已逾四成的台灣股市而言，如何爭取外資股東對股東會議案之支持已成為重要課題，特別對外資持股比率較高的上市、櫃公司，影響更鉅。

國際投票顧問機構(Proxy Advisor)在外資股東會投票決策過程中，長久以來均扮演重要角色。由於外資跨國投資標的眾多，當股東會旺季來臨時，外資股東為提升其對各議案的投票決策效率，多會選用國際投票顧問機構的股東會分析與投票建議服務。伴隨外資持有我國發行公司比例逐漸提高，國際投票顧問機構對我國發行公司股東會議案通過與否的影響力也隨之提高。

在2021年股東會作業即將開始布署前夕，集保結算所為服務市場，搶先帶大家一起解讀及剖析，兩大國際投票顧問機構針對台灣市場，給予外資行使投票權的基本立場。

首先，ISS公司公布的投票政策指出幾項值得關注之重點，例如：若公司現金股利發放比率持續偏低，且缺乏適當理由，則可能會建議反對該議案；若公司在公司治理、盡職治理、風險管理及受託人義務有重大缺失，則可能會建議反對有關董監事或委員會成員連任。

其次，Glass Lewis公司在其2021年投票政策對台灣公司提出之要求，包含：自2022年起，董事會須至少有一位女性董事，若公司董事會未達要求，將反對提名委員會主席連任董事；2022年起獨立董事任期超過12年將視為失去獨立性，超過9年未滿12年者，將進行額外審查；另新增背書保證議案的標準政策，評估重點包含資訊揭露狀況、與被保證公司的關係、是否對保證公司股東有利、保證金額的規模及保證的理由等。

集保結算所總經理朱漢強表示，配合公司治理3.0 – 永續發展藍圖規劃，各發行公司及投資人皆可於投資人關係整合平台(IR平台)查詢國際投票顧問機構之年度投票政策完整資料及聯繫資訊；此外，集保結算所亦將透過舉辦研討會，協助國內發行公司瞭解其關注重點，以強化我國發行公司與國際投票顧問機構之溝通管道，共創市場榮景。

股東會 投票 外資

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