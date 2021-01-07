元大證券單月暴賺21億 全年獲利大增六成
元大金控（2885）旗下元大證券受惠2020年台股量價皆創歷史新高，元大證券身為台灣最大經紀通路券商，全年市占率12.90%，穩坐證券龍頭寶座，在經紀通路優勢下，帶動整體業務成長，獲利水漲船高，2020年全年稅後純益143.99億元，較前年大幅成長近六成，每股稅後純益（EPS）2.49元。
元大證券去年12月單月則是大賺逾21億元，再創單月史高紀錄，全年獲利大增近六成，是推升元大金2020年獲利創新高關鍵。元大證券12月大賺，經紀業務手續費收入居首功，單月經紀業務獲利佔比拉高到近五成，其他自營、承銷與衍生性金融商品獲利也相當優異，均比前月大幅成長，帶動元大證12月單月獲利再創新高，累計獲利也同登新高。
元大證券2020年新開戶數較前一年大增12萬戶，突破23萬戶，其中40歲以下族群超過七成，成功大量吸收「股市小白」。元大證券也優化Mobile數位平台，「投資先生APP」集結「直覺操作、簡易、功能強大」等優點，造就下載量最高紀錄，讓元大證券通路市占率持續攀升。
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