元大證券單月暴賺21億 全年獲利大增六成

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

元大金控（2885）旗下元大證券受惠2020年台股量價皆創歷史新高，元大證券身為台灣最大經紀通路券商，全年市占率12.90%，穩坐證券龍頭寶座，在經紀通路優勢下，帶動整體業務成長，獲利水漲船高，2020年全年稅後純益143.99億元，較前年大幅成長近六成，每股稅後純益（EPS）2.49元。

元大證券去年12月單月則是大賺逾21億元，再創單月史高紀錄，全年獲利大增近六成，是推升元大金2020年獲利創新高關鍵。元大證券12月大賺，經紀業務手續費收入居首功，單月經紀業務獲利佔比拉高到近五成，其他自營、承銷與衍生性金融商品獲利也相當優異，均比前月大幅成長，帶動元大證12月單月獲利再創新高，累計獲利也同登新高。

元大證券2020年新開戶數較前一年大增12萬戶，突破23萬戶，其中40歲以下族群超過七成，成功大量吸收「股市小白」。元大證券也優化Mobile數位平台，「投資先生APP」集結「直覺操作、簡易、功能強大」等優點，造就下載量最高紀錄，讓元大證券通路市占率持續攀升。

元大金控 台股

延伸閱讀

元大金放量 股價站穩20元大關

元大金發10年債 利率探底

去年權證交易 突破5,000億

長榮等航運股助攻 2020年權證交易衝5,000億元

相關新聞

追查日盛金陸資疑雲 金管會再找大股東視訊

富邦金公開收購日盛金，市場又重新關注日盛金大股東的中資疑慮，金管會也正積極追查中。金管會今透露，今天有再找日盛金大股東建...

新冠肺炎衝擊 2020年國人刷卡金額3兆無望

2020年初一開始就受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國，將打破10年來每年國人刷卡金額屢創新高的紀錄，預估2020年整年...

央行缺隊友 臉書粉專公開呼籲出口商別再賣美元啦

新台幣連日狂升，已升至23年半新高。中央銀行今天罕見在臉書對出口商喊話「同舟共濟，穩定匯市大家一起來」，直言疫情造成外匯...

央行臉書貼文：同舟共濟 穩定匯市大家一起來！

新台幣匯率升值「壓力山大」，中央銀行今（7）日晚間公開表示，「此次新冠肺炎疫情，造成外匯市場劇烈變動，如果大家大量拋售美...

台新ESG新興市場債券基金客說會 盛況空前

台新銀行與台新投信今（7）日在台北喜來登大飯店舉辦大型客說會，全場逾400人參加，盛況空前。台新投信ESG(環境、社會、...

不讓央行生肖套幣專美於前 台銀Baby牛彩色銀幣上市

不讓中央銀行生肖套幣專美於前，臺灣銀行自1月7日起，於臺灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。