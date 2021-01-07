犀利！元大金2020疫情下大賺241億創新高 年增18%

元大金控（2885）率先金控同業公布2020年自結全年獲利，不畏新冠肺炎疫情衝擊，2020全年稅後純益大賺241.07億元，每股稅後純益（EPS）1.99元，不僅創下歷史新高，在多數金控2020年獲利因疫情衝擊而衰退下，元大金2020獲利更比2019年大幅成長約18%。

元大金各主要子公司中，元大證券獲利勇冠三軍，去年12月單月大賺逾21億元，再度刷新單月新高歷史紀錄，全年獲利大增近六成，也同創新高，元大投信人壽、元大人壽獲利也都攀上新高峰。

元大金指出，2020年受惠台股行情，元大金旗下元大證券、元大投信與元大期貨等泛證券體系子公司成績亮眼，尤以2020年3月元大投信推出「元大台灣高股息優質龍頭基金」最為突出，集團整合各行銷通路，不僅刷新基金募集的最高紀錄，定時定額參與戶數也創新高。

另為因應多變的經濟情勢，並符合主管機關為因應疫情及低利率等各種金融環境的變遷，將在今年度對國內銀行實施最嚴格壓力測試，元大銀行已於去年底足額提列授信違約可能產生的呆帳損失，同時執行因合併大眾銀行及子公司元大儲蓄銀行（韓國）所產生的商譽資產減損13.49億元，致影響元大銀行2020年獲利表現，但也強化銀行資產品質與風險承擔能力，為業務拓展奠定穩固基礎。

元大金指出，2020年在疫情衝擊下，各國央行紛紛降息，導致銀行利差大幅縮減，信用風險成本上升。元大銀行為維持穩健的授信資產品質，除了一般提存外，同時針對授信個案已提列授信違約可能產生的呆帳損失，提存後元大銀行12月的逾放比為0.12%、放款覆蓋率為1.5%、備抵呆帳覆蓋率為1,232.5%，與銀行同業相較均列前茅，仍維持良好的資產授信品質。

另依照國際會計準則36號，執行因合併大眾銀行及子公司元大儲蓄銀行（韓國）所產生的商譽資產進行資產減損13.49億元。元大銀行在足額提列授信違約呆帳及執行商譽資產減損後，雖影響其2020年獲利表現，惟全年稅後純益仍有68.98億元，元大銀行資產品質仍位居產業前段班，強健的資產品質及資本適足率將為業務拓展奠定堅實穩固的基礎。

元大人壽除了提早損益兩平，獲利在2020年也豐收，元大金指出，元大人壽的財務結構健全，促使其業務穩健成長，面對兩次保單責任準備金利率下調、以及去年7月保險新制上路、全球低利環境及疫情等多重不利因素下，元大人壽2020年獲利仍逆勢大增近1倍，主要受惠商品策略得宜，帶動負債成本下降及投資績效良好，全年稅後純益18.1億元。元大人壽近年持續提高美元保單的比重，降低幣別不匹配風險，減緩避險操作壓力；投資面則著重於經常性收益，操作得宜致使整體獲利顯著提升。

元大投信2020年全年稅後純益17.19億元，大幅增加45%。獲利亮眼主要受惠國人對於退休理財意識興起，看準此商機，元大投信為退休族量身打造「元大台灣高股息優質龍頭基金」，一推出便獲得市場高度肯定，募集規模約新台幣460億元，最高超越新台幣580億元。根據投信投顧公會、期信公會統計，截至2020年11月元大投信公募基金整體規模逾新台幣6,800億元，為台灣公募基金龍頭，市占率最高，受益人數亦達105萬人。

元大期貨（6023）因應市場局勢避險需求增，疫情使國際金融市場波動趨大，期貨夜盤交易及避險需求大幅增加，夜盤交易比重上升至37.78%，交易人積極運用夜盤預先進行交易或避險，加速期貨市場國際化，元大期貨全年稅後純益10.7億元。

元大金指出，元大金以「亞太區最佳金融服務提供者」角色，精準整合證券、銀行、人壽、投信、期貨五大支柱，提供顧客全方位金融服務，嚴格做好風險控管，深耕ESG（環境、社會、公司治理）永續經營，在多變的金融環境中穩健經營。