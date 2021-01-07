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國泰世華銀行緬甸仰光分行 將於1月8日正式開業

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰世華銀行仰光分行預計將在本月8日正式開業。6日於台北總行透過視訊連線仰光分行，由副董事長蔡宗翰(中)、總經理李偉正(右四)一同帶領兩地主管同仁進行慶祝儀式。 圖／國泰世華銀提供
國泰世華銀行仰光分行預計將在本月8日正式開業。6日於台北總行透過視訊連線仰光分行，由副董事長蔡宗翰(中)、總經理李偉正(右四)一同帶領兩地主管同仁進行慶祝儀式。 圖／國泰世華銀提供

國泰集團東協版圖再下一城！國泰世華銀（7）日宣布，2020年4月緬甸中央銀行核准「國泰世華銀行仰光辦事處」升格為「國泰世華銀行仰光分行」，並於今年元月6日獲得央行核發營業執照，預計1月8日正式開業、對外營運。

國泰世華6日於台北總行透過視訊連線仰光分行，由副董事長蔡宗翰、總經理李偉正一同帶領兩地主管同仁進行慶祝儀式，駐緬甸臺北經濟文化辦事處亦一同出席祝賀。

總經理李偉正表示，國泰世華整合集團資源，積極佈局東協地區，今年更是不懼疫情影響，在海內外同仁努力並發揮One Team 精神下，順利成立仰光分行，並期望未來能持續對當地做出貢獻。

國泰世華銀表示，位於中南半島西部的緬甸被譽為東南亞最後的投資勝地，早年受到內部戰亂及歐美經濟制裁的影響，導致發展速度落後東南亞其他國家。然而自2010年啟動經濟和政治改革，敞開大門迎來外國直接投資，經濟成長動能強烈，近三年平均GDP成長率超過6%。2014年國泰世華銀行於緬甸的商業首都仰光成立辦事處，六年來第一線深入當地市場，掌握商業動態並建立關係網絡，為獲准設立仰光分行種下成功的種子。

緬甸受到新冠肺炎衝擊甚鉅，分行籌備階段受到疫情帶來的諸多挑戰，國泰世華仍透過緬甸當地主管同仁的努力，輔以總行單位藉由遠端科技設備的支援，於獲准的9個月內順利開業。

仰光分行成立後將聚焦企金業務，提供緬幣及美元之存匯、授信、專案融資、聯貸和貿易融資等金融服務，目標客群鎖定台商、外資企業及金融同業，亦將積極參與當地基礎建設及經濟發展計畫，透過在大中華及東南亞地區的綿密布局優勢，搭配專業人才的知識技能與服務熱誠，期能提供優質、完整與全面的跨境金融服務，創造客戶與銀行雙贏的策略佈局。

國泰世華銀表示，身為國內民營銀行領先者，國泰世華除了具備國泰金控旗下人壽、產險、證券、投信等完整資源，長年積極佈局大中華及東協地區，繼2018年國泰世華銀行大陸子行及今年(2021年)仰光分行正式開業後，目前在大陸、香港、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨、印尼等11個國家及地區共擁有67個海外營業或辦事處據點，為目前在大中華及東協兩大經貿區域擁有最多營運據點的台資民營銀行。

展望未來，國泰世華希望能持續以「What if We Could」不斷創新且持續向前的精神，扮演客戶拓展與擴大營運腳步的最佳金融夥伴，陪伴客戶一同深耕台灣，立足國際，朝亞太地區最佳金融機構的目標穩健邁進。

國泰世華銀行仰光分行於當地同步連線舉辦慶祝儀式，駐緬甸台北經濟文化辦事處 李朝成大使(中)、仰光分行行長潘崇恩(左二) 、仰光台灣貿易中心廖隆銘主任(左一)、緬甸台商總會溫斯郎總會長(右二)、Mottama控股集團楊河董事長(右一)一同出席。 圖／國泰世華銀提供
國泰世華銀行仰光分行於當地同步連線舉辦慶祝儀式，駐緬甸台北經濟文化辦事處 李朝成大使(中)、仰光分行行長潘崇恩(左二) 、仰光台灣貿易中心廖隆銘主任(左一)、緬甸台商總會溫斯郎總會長(右二)、Mottama控股集團楊河董事長(右一)一同出席。 圖／國泰世華銀提供

國泰世華 仰光 緬甸

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