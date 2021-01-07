街口轉帳Line錢包 拚今年6月初上路

可讓我國電子支付打通任督二脈的「電支管理條例」修正草案已三讀通過，之後將訂定子法，金管會銀行局副局長林志吉今（7）日表示，預計今年3~4月召開公聽會匯整外界意見，最快6月初即可發布施行上路，屆時街口可以轉帳Line錢包等跨平台轉帳更便利，可望帶動國內非現金支付交易今年有機會呈現顯著成長

據金管會統計，目前專營與兼營電票電支業者有8家，包括最專營五家、兼營三家， 最早開業的是歐付寶2016年7月，同年10月還有橘子支、國際聯陸續開業，2016年2月簡單付開業，2017年2月之後則有二大重量級業者街口與一卡通陸續加入戰局，加上電票業悠遊卡與愛卡通陸續開業，電子支付業者已進入百家爭鳴時代，同時全家及全聯近期向金管會遞件申請，若加上已獲許可的蝦皮，專營電支機構家數將一舉增加到12家，正式邁入戰國時代。

銀行局副局長林志吉表示，「電支管理條例」2020年12月25日三讀通過，之後會由立法院陳請總統公布，通常還需要一些時間，依照條例60條規定，由行政院訂之，會管會會依序序函報行政院施行日期。

林志吉說，電支管理條例授權子法共18項，由金管會負責16項、央行負責1項、財政部1項。 預計2021年3月~4月底陸續來召開各項協商會議，研討會過程中匯整外界意見調整草案及辦理法規預告程序，包括辦理公聽會，會請相關部會與業者來座談，預估六月初發布施行 ，並函報行政院公布。此外，金管會已促請財金與業者組成專案小組，其中針對跨機構共用平台的規畫與運作模式相關事宜，由財金與公司與各機構商議資訊介接的相關事宜。

此次修法後共有三大主軸。一是「大整併」，如把電支（街口、歐付寶等）與電票（像悠遊卡、一卡通等）兩大業務機構進行大合併，合力擴大非現金交易市場版圖。二是「大串聯」：修法後各機構將可以串接起來，比如說街口支付可以轉帳到LINE PAY MONEY，民眾在使用上更為便利。三是功用「大擴充」。過去電支功能只能代收代理、儲值及轉帳三大類，未來不僅開放電支機構可買賣外幣，讓民眾在匯率較便宜時，買進外幣儲值；還可進行國內外小額匯兌；不同機構的紅利點數也可以一併累積等。