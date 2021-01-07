追查日盛金陸資疑雲 金管會再找大股東視訊

富邦金公開收購日盛金，市場又重新關注日盛金大股東的中資疑慮，金管會也正積極追查中。金管會今透露，今天有再找日盛金大股東建群投資的最終實質受益人、建高控股的總裁陳銘達進行視訊，並認為陳提出的資料不夠充分，要求他要重新補件。

日盛金目前有兩大外資股東，分別是建群投資(CTL)與日本新生銀行，其中建群投資遭市場謠傳背後資金是中國明天系集團創辦人肖建華。金管會日前找到建群投資的實質受益人陳銘達來談，他主張自己是台灣人而非陸籍，也否認自己跟肖建華有任何關係。

陳銘達也對金管會說，建群投資的最終受益人除他之外，還有另外兩位共同投資人是加拿大的自然人，而陳是這三人中持股最多的，他是最終控制力的實質受益人，他可以去指派董事。但金管會認為不能只聽信陳銘達一面之詞，要求他交出自己握有最終實質控制權的證據。

銀行局副局長林志吉今透露，陳銘達今天有透過電子郵件提供投資架構中各層的歷年董事名單資料，但銀行局認為他提供的資料不足，也因為陳銘達人在國外，因此今天再跟陳視訊，要求他提供更多資料，並且請他盡速補充。

林志吉說明，因為陳銘達說自己是最終實質受益人，而他到建群投資之間還有兩層投資架構，他提供的是那兩層架構的歷年董事名單，「但最終我們(銀行局)還是認為這資料不足，所以要他再補件。」

金管會是否有在視訊時，進一步了解陳銘達對於富邦金公開收購是否有要賣股的意願？金管會則表示，視訊過程的問答不方便對外透露。