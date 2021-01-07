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拚紓困振興 國銀對中小企放款前11月增7,823億元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金管會今（7）日公布本國銀行辦理中小企業放款情形，到2020年11月底止，中小企業放款餘額7兆6,802億元，比前年底增加7,823億元，已達成全年目標值的260.78%。其中合庫銀行最挺中小銀，以前11個月放款逾890億元排名第一並遙遙領先。

金管會銀行局副局長林志吉表示，去年到11月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.81%，占民營企業放款餘額比率為68%，分別較上月底增加0.59及0.57個百分點。

林志吉表示，若跟2019年底相比，去年以來國銀對中小企業增加7,823億元，跟全年度要增加的3,000億元目標值相比，達成率已高達260.78%，不僅提前達標，達標比率也創歷年新高。

林志吉表示，去年以來中小企業放款金額大增是特殊情況，主要是因疫情紓困，各部會提振興方案，央行也提供資金辦理專案貸款等，都讓放款量增加。

去年前11月增加金額最多的前三大銀行，依序是合庫增加890.91億元、第一銀769.97億元及台企銀739.25億元，第四、第五名是玉山銀及土銀。

另外，去年11月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.36%，較上月底減少0.03個百分點。金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

金管會 合庫

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