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雙11不夠力 國人刷卡金額破3兆元恐無望

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
金管會銀行局今（7）日公布最新統計，2020年11月國人信用卡刷卡簽帳金額2,595億元，雖較10月成長7.81%，但較去年11月卻下滑0.8%，是近年來首度下滑，並衝擊全年刷卡金額要破3兆元大關，恐怕也無望。 報系資料照
金管會銀行局今（7）日公布最新統計，2020年11月國人信用卡刷卡簽帳金額2,595億元，雖較10月成長7.81%，但較去年11月卻下滑0.8%，是近年來首度下滑，並衝擊全年刷卡金額要破3兆元大關，恐怕也無望。 報系資料照

雙11近年來已成為全球最大的購物消費節，國內各家電商百貨業紛紛祭出年度最殺優惠搶客，一般都會帶動11月國人刷卡金額年年成長，但去年受到新冠疫情肆虐更重，雙11月效應失靈？據金管會銀行局今（7）日公布最新統計，2020年11月國人信用卡刷卡簽帳金額2,595億元，雖較10月成長7.81%，但較去年11月卻下滑0.8%，是近年來首度下滑，並衝擊全年刷卡金額要破3兆元大關，恐怕也無望。

銀行局副局長林志吉表示，2020年前11月國人累計信用卡簽帳金額達2兆7,238億元，較去年同期衰退7.09%，以國人平均每月刷卡金達2,200~2,500億元來看，去年要刷破3兆元大關，「是不太容易」，但仍創下史上第二高紀錄。

去年受到新冠肺炎疫情影響，過去刷卡金大宗來源：刷卡買機票與出國消費幾乎歸零，導致國人去年簽帳金額衰退，不過，台灣疫情控制得宜，下半年消費力道明顯回溫。原本銀行局期盼雙11、雙12加上百貨周年慶帶動下去年有機會刷破3兆元，但11月刷卡金額出爐結果只有2,595億元 ，雖已較10月增加188億元，但還是不如前年11月，首度出現11月不增反減情況。

2019年11月國人刷卡金額2,616億元，較前一年刷卡金額增加150億元之多，但2020年卻較2019年減少21億元，雖然國內疫情控制得宜、又不能出國消費，一度傳出國內出現報復性消費刷卡潮，但11月全球新冠疫情又加重、加上變種病毒出現，從11月刷卡表現來看，國人消費意願恐怕又陷疫情陰影，雙11月效應也告失靈。

不過從個別銀行表現來看，還是有看出雙11的威力，例如同集團有momo電商通路的北富銀單月衝出7.84萬張新卡，拿下發卡王寶座，中信銀有6.7萬張排第二，此台新銀與國泰世華銀也都有發出超過6.6萬張新卡；從刷卡金前三名仍由國泰世華銀、玉山銀與中信銀拿下，刷卡金達408.04億元、390.26億元、376.75億元。

在電支的部份，目前總使用者人數已上衝到約1,140萬人，較上月增加47萬人，當月代理收付實質交易款項金額達67.3億元，較上月增加9.9億元；當月電子支付帳戶間款項移轉金額約26.2億元。

刷卡 疫情

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