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寒流來富邦產迅速賠 首波梨保險估賠170萬

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

富邦產險今(7)日表示，2020年元旦迎來首波寒流，氣溫降至入冬以來最低溫，富邦產險啟動台中及苗栗地區溫度參數型梨保險理賠，預估賠款約170萬元。

本周四(7日) 起將有另一波寒流影響台灣，多個縣市氣溫下探攝氏九度以下，富邦產險提醒，農民及水產養殖業者應儘早完成寒害防範措施，同時也可透過規劃保險分散天災造成的經濟損失。

梨為台灣高經濟農產品之一，栽種期長且易受寒害與颱風的侵襲，造成嫁接失敗與落果等損失。富邦產險自2019年推出參數型梨農作物保險，針對梨的生長特性，規劃低溫、颱風風速、降雨量等三種保障，轉移農作物生長期與採收期可能面臨的損失風險。

當氣溫連續低於九度達24小時，富邦產險溫度參數型梨保險也隨即啟動理賠。

元旦假期的寒流造成台中及苗栗地區高接梨產區持續低溫，根據中央氣象測站資訊，2020年12月30日至2021年1月1日，氣溫低於攝氏九度以下的時間長達29至42小時，富邦產險立即啟動溫度參數梨農作物保險理賠，主動關懷並協助保戶辦理理賠申請。

上述元旦假期寒流來襲衍生之梨保險理賠，預估賠款金額約170萬元，發揮守護梨農收成的重要功能。

富邦產險表示，極端氣候逐年加劇，提醒農漁民除了儘早做好防寒準備之外，更可透過農業保險來分散天災造成的經濟損失。

富邦產險將持續密切關注低溫威脅，積極提供農漁險保戶即時有感的服務。

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