新冠肺炎衝擊 2020年國人刷卡金額3兆無望

2020年初一開始就受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國，將打破10年來每年國人刷卡金額屢創新高的紀錄，預估2020年整年刷卡金額不到3兆元，無法超越2019年3.22兆元的歷史新高紀錄。

根據金管會銀行局今發布的最新統計，2020年前11月國人信用卡刷卡金額達2.72兆元，比起2019年前11月衰退7.09%。但2019年國人整年刷了3.22兆元，創下歷史新高，不只要超越2019年有難度，要達到3兆元大關難度也很高。

銀行局副局長林志吉表示，雖然12月的數字還沒有統計出來，但離3兆元還差2700多億元，這幾年每月平均刷卡金額約2200億元至2500億元，要達到3兆元「確實是不容易」。以2020年來說，有超過2700億的月份只有1月跟7月，1月是因為還沒有爆發疫情且剛好適逢過年，7月是因為繳稅旺季。

且2020年的網購「雙11」活動似乎未帶動去年整年的刷卡額。過往每年的11月刷卡金額都會比前一年11月還要增加，但今年卻反而呈現衰退。據銀行局統計，2020年11月單月刷卡額2595億元，比起2019年11月的2616億元減少，顯示2020年雙11的效果顯現有限。

2020年11月仍是國泰世華銀行以408億拿下刷卡王，玉山銀行以390億元緊追在後，中信銀則以376億元排第三名，台新銀以288億元排第四名，第五、六名各是北富銀261億元、花旗銀172億元。