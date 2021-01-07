國銀11月存款暴增5,707億創新高 金管會分析五原因

金管會今（7）日公布本國銀行最新營運概況，去年11月底止，存款餘額44兆0169億元，比10月大增5,707億元，創歷年單月增加最多金額紀錄。

對於11月存款增加5,707億元的主要來源？金管會銀行局副局林志吉表示，增加最多的銀行，主要有三家，包括合庫、兆豐及台北富邦銀行。

增加的原因不一，包括第一，有些客戶回存活存。第二，政府機關增加活存。第三，企業資金調度。

第四，銀行的壽險公司客戶有投資款匯回，有一家銀行的金額約一、二百億元。第五，有投資股權證券收回，一般是企業戶才會逾百億元，例如企業因資本市場投資獲利了結，回存銀行等。

此外，去年1到11月，全體國銀稅前盈餘2,955億元，比去年同期衰退13%。

其中，海外分行稅前盈餘200.7億元，仍比去年同期大減47.7%。林志吉表示，主要是增提呆帳準備及保證責任準備，比去年同期增加117億元。

至於國內總分行稅前盈餘則有1,767.7億元，比去年同期減少14.1%。主要是投資淨收益的減少，少了600億元，林志吉表示，主因是新台幣升值，加上國內美元資金市場相對寬鬆，使得銀行換匯交易收益減少。