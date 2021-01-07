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不讓央行生肖套幣專美於前 台銀Baby牛彩色銀幣上市
不讓中央銀行生肖套幣專美於前，臺灣銀行自1月7日起，於臺灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，上架銷售「Baby牛彩色精鑄銀幣」，每枚售價新台幣1,890元。
「Baby牛彩色精鑄銀幣」由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，銀幣重量1/2英兩，含銀成色千分之999.9，全球限量7,500枚。
新年度是牛年，牛具備善良、聰明和誠實可靠的特質，銀幣主題面描繪了一隻跨坐的捲毛短萌小牛，其面前擺放著彩色的禮物盒，幣面鐫有「 YEAR OF THE OX」及漢字「牛」等字樣，呈現出吉慶添福的意象。銀幣正面鐫刻英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年分2021、國名TUVALU、面額50 CENTS及重量、成色。
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