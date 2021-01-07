不讓央行生肖套幣專美於前 台銀Baby牛彩色銀幣上市

不讓中央銀行生肖套幣專美於前，臺灣銀行自1月7日起，於臺灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，上架銷售「Baby牛彩色精鑄銀幣」，每枚售價新台幣1,890元。

「Baby牛彩色精鑄銀幣」由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，銀幣重量1/2英兩，含銀成色千分之999.9，全球限量7,500枚。