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日盛金大股東陸資疑雲今視訊沒過關 金管會要求再補件

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
富邦金（2881）宣布公開收購日盛金，使得日盛金大股東的陸資身分疑雲再度引關注。 報系資料照／記者林俊良攝影
富邦金（2881）宣布公開收購日盛金，使得日盛金大股東的陸資身分疑雲再度引關注。 報系資料照／記者林俊良攝影

富邦金（2881）宣布公開收購日盛金，使得日盛金大股東的陸資身分疑雲再度引關注，金管會銀行局繼去年11月約見日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達後，今天再度跟陳銘達視訊，了解是否真為實質受益人，但視訊結果，金管會仍要求再補件。

金管會去年11月約見陳銘達，陳銘達否認是代陸資持股的人頭，他跟另二位加拿大籍自然人是建群實質受益人，且對建群有控制力。金管會當下要求陳銘達，再補充提供具體資料證明。

今（7日）是陳銘達承諾補件的最後一天，金管會銀行局副局長林志吉表示，今天金管會再跟陳銘達視訊會議，他提供投資架構各層的歷年董事名單，因尚有文件未齊備，請他儘速補充。至於多久內補充？林志吉說:「儘速」。

金管會 視訊

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