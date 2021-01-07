降低寒流農損 梨保險9度以下達24小時啟動理賠

2020年元旦迎來首波寒流，氣溫降至入冬以來最低溫，富邦產險啟動台中及苗栗地區溫度參數型梨保險理賠，預估賠款約170萬元。今天起將有另一波寒流影響台灣，多個縣市氣溫下探攝氏9度以下，富邦產險提醒，農民及水產養殖業者應儘早完成寒害防範措施，同時也可透過規劃保險分散天災造成的經濟損失。

元旦假期的寒流造成台中及苗栗地區高接梨產區持續低溫，根據中央氣象測站資訊，去年12月30日至今年1月1日氣溫低於攝氏9度以下的時間長達29至42小時，富邦產險立即啟動「溫度參數梨農作物保險」理賠，主動關懷並協助保戶辦理理賠申請，預估賠款約170萬元，發揮守護梨農收成的重要功能。

富邦產險表示，極端氣候逐年加劇，提醒農漁民除了儘早做好防寒準備之外，更可透過農業保險來分散天災造成的經濟損失。 梨為台灣高經濟農產品之一，栽種期長且易受寒害與颱風的侵襲，造成嫁接失敗與落果等損失 ；富邦產險自2019年推出參數型梨農作物保險，針對梨的生長特性規劃「低溫」、「颱風風速」、「降雨量」三種保障，轉移農作物生長期與採收期可能面臨的損失風險，而當氣溫連續低於9度達24小時，富邦產險溫度參數型梨保險也隨即啟動理賠。